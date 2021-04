Par Mohamed Mohamed Lemine – 27/04/2021 / Senalioune

Mauritanie: lenteur de l’action administrative, le Chef de l’Exécutif fait son mea culpa

La machine administrative en Mauritanie est quelque part grippée. Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal est bien conscient de ce malaise gouvernemental qui porte considérablement préjudice, tant au programme du Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qu’à lui-même en personne.

C’est d’autant vrai que le Chef de l’Exécutif, Ould Bilal avait été nommé à la rescousse en août 2020, après une année de contreperformances gouvernementales (août 2019-2020), doublement alourdies par la pandémie du Covid-19 et le legs catastrophique et multisectoriel de la célèbre décennie de corruption 2009-2019.

Face à cette situation embarrassante et à défaut de rendre son tablier après 9 mois sans résultats concrets, faut-il pour ce PM, réputé par son intégrité et son honnêteté professionnelle, s’employer à secouer avec force les branches du cocotier, dans l’espoir de faire tomber des noix.

Ainsi pour dire, le mois d’avril 2021 qui touche bientôt à sa fin aura été celui, où le Chef de l’Exécutif aura effectué des visites régulières à plusieurs ministères (une douzaine sur les 24 portefeuilles ministériels) et tenu des réunions de mobilisation et de sensibilisation de l’administration publique pour se libérer du statu quo et se mettre au rendement du service public.

Faisant le bilan à mi-parcours, après 18 mois de l’arrivée du Président Ould Ghazouani au pouvoir, en aout 2019, le Premier ministre Ould Bilal est on ne plus clair en faisant son mea culpa, au cours de la descente effectuée le lundi 26 avril courant aux deux ministères des affaires islamiques et de l’enseignement originel et celui des affaires sociales, de l’enfance et de la famille.

L’action gouvernementale s’effectue à un rythme lent, a-t-il avoué, rompant tout de même avec cette déplorable sacro-sainte règle de politique politicienne qui prévalait en Mauritanie depuis des décennies et où les différents et fatalistes dirigeants et hauts responsables du pays, présentaient tous les maux de la Nation en rose.

Cette paraplégie n’est pas due à un manque de moyens ou à une absence de de volonté politique forte et sincère, mais plutôt à « des carences dans l’administration qui est l’outil de toute action gouvernementale réussie et efficace “, a-t-il fait remarquer au cours d’une visite effectuée aux différents ministères.

Il a appelé également les différents personnels de ces départements, à respecter les textes et les procédures juridiques, à faire preuve d’esprit d’équipe, de discipline et de concertation, et d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour développer et moderniser le travail et renforcer les capacités de conservation et de documentation en Mauritanie.

Senalioune