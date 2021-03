Ouverture d’un compte pour les fonds saisis de l’ex-président mauritanien. Lequel est cité dans des détournements de fonds publics par un rapport d’enquête parlementaire, a rapporté ce mardi à Alakhbar une source liée au dossier.

Les autorités judiciaires mauritaniennes ont procédé à l’ouverture d’un compte à la Caisse des Dépôts et de Développement (CDD) pour les fonds saisis à titre conservatoire de l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz.

Ouverture d’un compte pour les fonds saisis. Selon la source, des personnes ont même déposé sur le compte des fonds qu’elles ont reconnu avoir géré pour Mohamed Ould Abdel Aziz. La Justice avait procédé à la saisie conservatoire de véhicules de l’ex-président et de ses proches.

Le rapport d’une commission d’enquête parlementaire a cité l’ex-chef de l’Etat Mohamed Ould Abdel Aziz dans des affaires d’attribution irrégulière de marchés publics (Port, Energie solaire) et de malversations dans les secteurs du pétrole et du foncier pendant qu’il était au pouvoir de 2008 à 2019.

Mohamed Ould Abdel Aziz et des membres de sa famille et certains de ses anciens collaborateurs ont été plusieurs fois entendus par la commission d’enquête parlementaire et/ou par la Police des crimes économiques.

Mohamed Ould Abdel Aziz a dénoncé une « tentative de m’empêcher de faire de la politique » et ses avocats ont évoqué une « violation » de son immunité présidentielle.

Presentement, le pouvoir judiciaire mauritanien procède,dit-on, à l’ouverture d’un compte à la Caisse des Dépôts et de Développement (CDD) pour les fonds saisis.

L’ex-président avait, pour rappel, pris le pouvoir par un coup d’Etat militaire en 2008, puis il a remporté la présidentielle en 2009, suivie d’une autre en 2014.

L’actuel président, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui lui a succédé en août 2019, a été un compagnon d’arme, son chef de cabinet et ministre de la Défense.

Ce dernier reprend le contrôle d’un pays en proie à l’instabilité, à une économie effritée et aux nombreux aléas. Il commence un show de consultations avec la sphère politique nationale, les médias, les hommes d’affaires et la société civile. Des politiques et des hommes d’affaires comme Mohamed Ould Bouamatou reviennent au pays après dix ans d’exil ou plus.