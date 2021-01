Pour une stabilité sociale, interdire l’esclavage.

Notre pays est divisé entre d’une part une ethnie maure majoritaire et des communautés noires, entre l’élite maure dite blanche (les Beydane) et les Maures noirs (les Haratine), historiquement les esclaves du Beydane et d’autre part entre les marabouts au pouvoir, les tribus guerrières marginalisées y compris les Cherifs, les haratines, les griots, les forgerons, les chleuhs et les Zenatas.



Le gouvernement, qui est dominé par l’élite maure blanche et particulièrement maraboutique a manqué des ressources et de détermination nécessaires pour appliquer efficacement l’interdiction de l’esclavage, bien qu’il l’ait criminalisé en 2007.

Cela continue d’ailleurs de susciter des manifestations intermittentes de la part des maures noirs et des minorités écartées. La pauvreté, le chômage, la hausse des prix, les inégalités sociales et les griefs ethniques déclenchent par intermittence des émeutes. Et nos politiques et militants des droits de l’homme peuvent vous en citer de nombreux exemples qui affectent la stabilité et la cohésion sociale.

Le président Ghazouani qui entreprend depuis un certain temps un show des audiences avec les acteurs de la sphère politique a engagé, pour rappel, un dialogue avec l’opposition à plusieurs reprises depuis son élection en juin 2019, notamment avec des militants anti-esclavagistes et des islamistes.

Ces audiences atténueront peut-être tout risque de manifestations.



Ahmed Ould Bettar