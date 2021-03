Mauritanie: recours aux énergies propres pour la production de l’électricité

« L’Etat mauritanien s’engage à exécuter d’ambitieux projets lui garantissant la production de l’électricité à partir des ressources propres et renouvelables » Directrice de l’électricité au ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mine, Mme Fatimettou Sidi Elemine

La Mauritanie compte recourir aux énergies propres et renouvelables pour la production de l’électricité, selon le ministère mauritanien du Pétrole, de l’Energie et des Mine.

« L’Etat mauritanien s’engage à exécuter d’ambitieux projets lui garantissant la production de l’électricité à partir des ressources propres et renouvelables », a précisé la directrice de l’électricité au ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mine, Mme Fatimettou Sidi Elemine, lors d’un congrès de l’Association mauritanienne des Ingénieurs en Energies renouvelables(AMIER), tenu le week-end dernier à Nouakchott.

Mme Fatimettou Sidi Elemine a ajouté que cette option est intégrée dans la stratégie de son département, qui cherche à satisfaire 50% des besoins électriques du pays avec des ressources propres et locales.

« Notre pays a enregistré un bond qualitatif en matière de distribution de l’électricité grâce aux avancées en matière de réalisation des lignes de haute tension entre Nouakchott-Nouadhibou et Nouakchott-Zouerate », a-t-elle expliqué, ajoutant que le transport et la distribution de l’électricité constituent un fondement essentiel pour l’exploitation des ressources nationales énergétiques et de l’impulsion économique par la création de multiples activités porteuses de revenu.

Pour sa part, la vice-présidente de l’Association mauritanienne des Ingénieurs en Energies renouvelables, Mme Kabada Mint Salihi, a indiqué que son association cherche à développer les énergies renouvelables en Mauritanie et à organiser le marché de travail dans le domaine.