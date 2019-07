Mauritanie-UE: séance de négociations pour un nouveau protocole de pêche

Le ministère des pêches et de l’économie maritime a abrité mardi une séance de négociations entre la Mauritanie et l’Union Européenne pour un nouveau protocole de pêche dans le cadre de la convention liant les deux parties.

Il est prévu que ce nouveau protocole remplace le protocole en vigueur jusqu’au 15 novembre prochain.

La partie mauritanienne à ces négociations a été présidée par le directeur général de l’exploitation de la ressource halieutique et la partie européenne par la directrice générale de la pêche maritime au niveau de l’Union Européenne.

Cette tournée de négociations doit se poursuivre jusqu’à demain mercredi, alors que la prochaine tournée doit se tenir à Bruxelles (Belgique).

https://maghrebemergent.info/mauritanie-ue-seance-de-negociations-pour-un-nouveau-protocole-de-peche/