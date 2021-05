Mauritanie, un milliard de dollars gaspillés dans l’électricité sous Aziz

Mondafrique -9 mai 2021

Des centaines de millions de dollars avaient été mal dépensés dans l’extension de la production et de la distribution de l’électricité sus le règne de l’ex président Aziz, a affirmé le directeur général de la Somelec Cheikh Ould Abdallahi Ould Bedde.

La société est confrontée à une situation difficile à plusieurs niveaux, a-t-il dit, au cours d’un entretien accordé à la chaine officielle Mouritaniya, motivant ces difficultés par la mauvaise gestion de la Somelec au cours des dernières années, en dépit des financements colossaux dont elle a bénéficié, a-t-il ajouté.

Ould Bedde a estimé les fonds dilapidés dans des marchés n’ayant pas pris en considération, ni la capacité des sociétés bénéficiaires, ni la qualité des équipements acquis, à près d’un milliard de dollars.

La Somelec est confrontée aussi à une situation difficile au niveau des ressources humaines, puisque 70% de ses employés sont provisoires et un pourcentage de ses cadres et travailleurs ne dispose pas d’expertise technique, en plus de l’ancienneté de son système de gestion informatique, qui date des années quatre-vingt, selon le directeur général de la société.

