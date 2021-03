Mauritanie : vers la réception d’un lot de vaccins Covid-19

Le gouvernement mauritanien va bénéficier d’un don de lot de vaccins anti-covid-19 du gouvernement chinois, annonce une note de l’ambassade du Chine en Mauritanie.

Ce don de vaccin dont le nombre dose n’a pas été indiqué, a pour but d’augmenter la capacité de prévention et de contrôle contre la pandémie du Covid-19 dans le pays. Il va également permettre à la Mauritanie « d’apporter davantage de contribution » à la communauté sanitaire et protéger « efficacement » la santé des populations, explique le document.

Depuis son premier cas enregistré au mois de mars 2020, la Mauritanie compte à la date du 23 février 2021, 17.130 cas confirmés, dont 16.472 et 437 décès, selon les chiffres du ministère mauritanien de la santé.

Ouestaf.com