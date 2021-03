Même la population étrangère se fait vacciner gratuitement au Maroc

Il n’y a pas photo, la campagne nationale de vaccination gratuite contre la COVID-19 a bénéficié aux ressortissants étrangers au Maroc au même titre que les citoyens marocains et se déroule à un rythme soutenu, dans des conditions marquées par un protocole sanitaire rigoureux et une organisation impeccable.

Suite aux Instructions Royales, les centres de vaccination ne font aucune différence n’est faite entre Marocains, Français, Algériens, Syriens, Subsahariens ou autres nationalités et tout se passe dans le meilleur des mondes grâce à la mobilisation et l’implication de tous les responsables concernés.

A Oujda, ville orientale du Maroc et frontalière à l’Algérie, de nombreuses citoyennes algériennes ont été vaccinées au même titre que les ressortissants marocains et ont lancé des vivats au Roi du Maroc en le remerciant pour sa bienveillance. Preuve du respect entre les peuples algérien et marocain, dont les autorités d’Alger gagnerait à s’inspirer.

Il en est de même pour les ressortissants français où qu’ils se trouvent au Maroc et à ce titre,, le Président, le Comité et les adhérents de l’Association des Français de Rabat (AFR) « ont tenu à remercier chaleureusement Sa Majesté le Roi, qui grâce à sa générosité, a permis aux ressortissants français au Maroc d’être vaccinés au même titre que son peuple »

Aussi, le Président de AFR, Frédéric Bauer, a salué la mobilisation des autorités sanitaires au nom de la communauté française résidente au Maroc, du bon déroulement des différentes étapes de cette opération.

En outre, dans toutes les villes du Maroc, de Tanger à Lagouira, les résidents étrangers continuent d’affluer aux différents centres de lutte contre la COVID-19 où ils pourront se faire vacciner gratuitement et ce, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination anti-coronavirus lancée par le Roi Mohammed VI.

A signaler que cette campagne vaccination, gratuite pour l’ensemble des citoyens marocains et résidents étrangers, a pour objectif d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain, de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Au fait, où en est le voisin oriental du Maroc face à cette pandémie de la COVID-19 ? Motus et bouche cousue ! C’est un Secret d’Etat !

Farid Mnebhi.