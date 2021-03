Minurso : L’ONU alloue un budget de 57,1 millions de dollars pour l’exercice 2021-2022

Ce montant s’affiche légèrement en baisse de 0,6% par rapport au 57,5 millions de dollars attribués durant l’exercice précédent, mais n’inclut pas les contributions volontaires en nature qui s’élèvent à 519.000 dollars, selon un rapport de l’ONU publié récemment à New York.

Le budget en question couvre le déploiement de 218 observateurs militaires, 27 membres des contingents, 12 membres de la police des Nations unies, 82 fonctionnaires recrutés sur le plan international, 163 fonctionnaires recrutés sur le plan national, 18 volontaires des Nations unies et 10 membres du personnel fourni par des gouvernements. L’ONU rappelle dans le même document que sa mission au Sahara occidental a pour «mandat d’aider le Conseil de sécurité à atteindre un objectif général, qui est de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies».

La Minurso prévoit de maintenir les moyens et les objectifs en ce qui concerne les levés de champs de mines terrestres et restes explosifs de guerre et le déminage des zones d’importance pour son mandat et la mobilité de son personnel, mais aussi de revoir sa stratégie globale en matière de patrouilles aériennes et terrestres de même que la couverture des zones à risque. Au cours de l’exercice de 2021-2022, la priorité sera donnée à la poursuite de déminage par les équipes spécialisées dans les zones recensées lors des levés précédents.

Elle poursuivra, en outre, ses activités d’observation et de surveillance et veillera à ce que la situation sur le terrain ne compromette pas l’action menée par l’Envoyé personnel de l’ONU pour relancer le processus politique. Elle aidera aussi le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à mettre en œuvre le programme de mesures de confiance une fois qu’il reprendra, apportera un appui logistique à la délégation observatrice de l’Union africaine à Laâyoune, détaille le rapport. La Mission continuera également d’apporter son concours à l’Envoyé personnel du Secrétaire général, en particulier à l’occasion de ses déplacements dans la région.

