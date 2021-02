Mogán participe à la première mission de coopération du projet européen

Mogán / La conseillère au tourisme, Alba Medina, a participé avec des techniciens et du personnel municipal à la première mission de coopération du projet européen WELCOME2, qui fait partie du programme de coopération INTERREG VA Espagne-Portugal MAC (Madère-Açores-Canaries) 2014 -2020, cofinancé à 85% par le Fonds européen de développement régional FEDER.

Cette première mission de coopération a réuni tous les acteurs du projet par visioconférence compte tenu des circonstances actuelles liées à la crise sanitaire. La première s’est tenue hier, lundi 8 février, avec la présentation de WELCOME2, dont l’objectif principal est de transformer les territoires qui font partie du réseau en destinations touristiques grâce à la mise en place de solutions innovantes et d’un infrastructure technologie de pointe.

À Mogán, un réseau Wi-Fi sera déployé auquel la mairie elle-même et les entreprises de la commune qui le souhaitent adhéreront afin que les touristes puissent naviguer à travers ce réseau unique. Les routeurs seront connectés à une plate-forme Big Data qui sera gérée par l’Université de Las Palmas et la Fondation Universitaire de Las Palmas, ce qui permettra de connaître le profil du visiteur de la commune et son comportement, ainsi que de conduire la satisfaction et enquêtes de promotion par la publicité en ligne. Toutes les informations générées seront très utiles tant pour la commune que pour les établissements puisqu’ils connaîtront mieux l’offre de services que recherchent les touristes.

Le même processus sera également mené dans les deux autres municipalités canariennes faisant partie de WELCOME2 – Teguise (Lanzarote) et Granadilla de Abona (Tenerife) -. Ceux-ci, dont Mogán, en tant que bénéficiaires du FEDER, financeront à leur tour les actions à mener sur les territoires des « pays tiers partenaires », que sont la commune de Praia (Cap-Vert), Ziguinchor et Dakar (Sénégal), et Nouakchott (Mauritanie). Il y aura le déploiement du réseau Wi-Fi professionnel et des campagnes de sensibilisation axées sur le potentiel des TIC pour accroître la compétitivité et créer des emplois.

Dans les premiers jours de cette mission, le comité de suivi WELCOME2 a également été mis en place, qui contribuera à définir les orientations techniques du projet et à effectuer le contrôle financier et de gestion. Lors de la deuxième et dernière journée, un atelier a été organisé entre les partenaires canariens et un autre entre les partenaires africains.

Mogán est la seule municipalité de Grande Canarie à avoir reçu la subvention européenne du projet WELCOME2, avec un total de 304 099,07 euros, 85% étant financé par le FEDER et le reste par une contribution municipale.

canarias24horas