Mohamed ould Abdel Aziz convoqué par la justice

L’ex-président de la République Mohamed ould Abdel Aziz sera entendu mardi 20 avril à Nouakchott par le juge d’instruction en charge de l’enquête financière qui a permis d’identifier et de saisir des biens mal acquis évalués à plus de 41 milliards d’ouguiyas.



« Le juge d’instruction chargé des dossiers de la décennie a adressé une convocation à l’ancien président Mohamed ould Abdel Aziz pour se présenter devant lui demain mardi, selon les avocats de l’ancien chef de l’État qui a affirmé que celui-ci a reçu cette convocation ce lundi », indique #Saharamedias qui précise que Mohamed ould Abdel Aziz est le seul, parmi les personnes impliquées dans le dossier de la décennie, à avoir reçu une convocation du juge d’instruction.

L’ex-président de la République Mohamed ould Abdel Aziz et une dizaine de hautes personnalités ont été inculpés pour corruption et placés sous contrôle judiciaire, en mars dernier.

Dans une interview sur Jeune Afrique (JA), publiée ce week-end, Aziz affirmait qu’il a été un « président parfait » dans la gestion des deniers publics et qu’en conséquence, il était prêt pour le procès, s’il avait lieu.

Nouakchott – 19/04/2021