Mohamed Ould Abdel Aziz est-il obligé de signer le P.V. ?

Non, s’il considère que les allégations qui y figurent ne correspondent pas à la réalité, rien ne l’oblige donc à signer le P.V.

Mohamed Ould Abdel Aziz refuse puisque sa signature peut le priver de toute possibilité de contester les accusations sur la gestion des revenus pétroliers, la vente de domaines de l’État à Nouakchott, la liquidation de la Sonimex ou encore les activités controversées de Pully Hong Dong.



L’ancien président a donc tout le temps de lire attentivement le P.V et tout ce qui est remis avant de signer.

Affaibli dans ses perspectives de reprendre le pouvoir, Il est en droit pourtant de prendre tout son temps même si on lui fait comprendre qu’il devait faire vite.

Il doit écouter en confidence ses adversaires, procéder à des _enregistrements pour pouvoir étudier ce qui lui est reproché et dans quelles conditions il a été cité dans le dossier sur la corruption et comment après _être dans le cirage, sortir d’un état végétatif où l’on ignore tout de soi et de son environnement.



Ahmed Ould Bettar