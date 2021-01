Mohamed Ould Abdel Aziz semble être dans le cirage

Les hommes politiques, il y en a certains, pour briller en public, ils mangeraient du cirage. – Coluche

La mise en place de la Haute cour de justice et le transfert imminent du dossier de la corruption au parquet général impliquant l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et son entourage vont permettre d’affaiblir les perspectives de l’ex-président de reprendre le pouvoir et d’empêcher toute éventuelle tentative de déstabilisation.

Une décision particulièrement importante compte tenu de l’histoire des coups d’État en Mauritanie.

L’ancien président est, pour rappel, cité dans des affaires de détournement de biens publics. Des allégations auxquelles, il refuse toujours de répondre aux enquêteurs.

Une commission parlementaire, chargée en janvier de faire la lumière sur plusieurs dossiers pendant ses années à la tête de l’Etat, avait transmis en août son rapport à la justice mauritanienne.

Parmi les dossiers étudiés par cette commission figurent la gestion des revenus pétroliers, la vente de domaines de l’État à Nouakchott, la liquidation de la Sonimex ou encore les activités de la société chinoise de pêche, Pully Hong Dong.

Le 28 septembre 2020, le procureur de la République de Nouakchott-Ouest avait interdit à Mohamed Ould Abdel Aziz de quitter Nouakchott durant l’enquête en cours sur l’affaire de corruption.

Depuis ces allégations, l’ancien président semble être dans le cirage.

A l’origine de cette expression française, il fut un temps ou certains travaillaient dans des ateliers ou le cirage était utilisé. Ces lieux étaient mal aérés, et l’air confiné tournait la tête de ces pauvres gens, les rendant à moitié conscients.

Ahmed Ould Bettar