Mohamed Ould Bilal préside une réunion du comité chargé du coronavirus

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a présidé, vendredi à Nouakchott, une réunion du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie du Coronavirus.

La réunion a été consacrée à l’examen de la situation épidémiologique dans le pays et aux préparatifs en cours pour la vaccination contre la covid-19.

S’agissant des préparatifs en cours en perspective de la vaccination, sur instruction du Président de la République, Son excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le comité chargé du coronavirus a entendu le rapport du sous-comité ministériel chargé de mettre en place la stratégie de vaccination. Cette stratégie comporte un plan d’exécution pour la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires à l’opération et à la formation des équipes chargées de son exécution, soutenues en cela par une forte campagne médiatique destinée à expliquer les procédures de vaccination, les objectifs de cette dernière et les résultats escomptés.

Le comité interministériel a adopté cette stratégie du coronavirus dont la première étape débutera très prochainement

sur toute l’étendue du territoire national, suivant une programmation minutieuse prenant en considération l’âge des personnes ciblées et leur état de santé.

Le comité a en outre appelé à l’accélération de la mise à exécution de la stratégie.

Enfin le comité a renouvelé la volonté du gouvernement de prendre toutes les mesures de nature à garantir la continuité de l’amélioration de la situation épidémiologique et la vaccination des populations dans le but de juguler la pandémie.