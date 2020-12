Mohamed Ould Bouamatou: Déclaration de soutien

Mohamed Ould Bouamatou apporte son soutien aux mesures adoptées par l’Etat dans le cadre de la lutte contre la corruption et le saccage du denier public.

L’Homme d’affaires, banquier et mécène a rendu publique, une déclaration relative à la situation socio politique de notre pays.

Il a salué les politiques salutaires mises en œuvre par le Président de la République depuis son accession au pouvoir.

Déclaration

Certaines officines spécialisées dans la magouille et la diffamation s’emploient, depuis quelques temps, à propager des rumeurs mensongères dans leurs tentatives désespérées de saper le programme de réforme et de construction nationale entrepris par le Président de la République Son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Je voudrais à cet égard m’adresser à l’opinion nationale pour réaffirmer :

-Ma confiance sans réserve dans les politiques salutaires mises en œuvre par le Président de la République depuis son accession au pouvoir.

-Ma haute appréciation pour l’ensemble des réalisations économiques et sociales accomplies jusqu’à présent et mon soutien aux projets à venir en faveur de la justice sociale.

-Mon soutien plein et entier aux mesures courageuses et novatrices adoptées par l’Etat dans le cadre de la lutte contre la corruption et le pillage des ressources du pays perpétrées au cours de la décennie écoulée

-Mon adhésion totale à la politique d’ouverture initiée par le président de ka République à l’endroit de toutes les forces politiques du pays.

Ma vive reconnaissance pour les initiatives prises par l’Etat dès l’investiture du Président de la République afin de lever les injustices et en vue de rétablir dans leurs droits toutes les victimes de l’arbitraire et des exactions commises au cours de la dernière décennie.

Je sais bien que mon retour en Mauritanie, après des longues années d’exil gêne et dérange certaines personnes de mauvaise et les vautours de tout acabit. Mais c’est en homme libre et heureux que je vis en toute conscience auprès de mes compatriotes.

Je voudrais rappeler à l’adresse des officines de la magouille et du mensonge que je n’ai jamais été de ceux qui affichent des positions contraires à leurs convictions. Quand je soutiens je le proclame haut et fort et quand je m’oppose je ne le cache.

Mes prises de postions à l’instar des principes auxquels je crois ne changent pas quelque soit les circonstances ou le lieu géographique où je me trouve.

Hier j’ai lutté contre l’arbitraire et l’oppression. Aujourd’hui j’appuie sans équivoque les initiatives de Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en vue de rétablir la réconciliation nationale et la justice sociale. Mon soutien découle de ma foi profonde en son patriotisme, sa sagesse et sa ferme volonté de relever tous les défis auxquels se trouve aujourd’hui confronté notre pays.

30/12/2020

Mohamed Ould Bouamatou