Mohamed Yehdhih Ould Breidleyl est décédé, homme politique et écrivain journaliste talentueux.

« Mohamed Yehdhih Ould Breidleyl, une grande figure politique et un intellectuel de haut niveau vient de nous quitter aujourd’hui. J’ai travaillé avec lui dans la direction de campagne du président Mohamed Khouna Ould Haidalla, candidat à l’élection présidentielle de 2003 que nous avons soutenu ensemble. J’ai été impressionnée par sa courtoisie et son calme. Mais le bel hommage qu’il a rendu à mon camarade Mohamed El Moustapha Ould Bedredine après son décès par une série d’articles retraçant quelques étapes des combats qu’ils ont menés ensemble, malgré leurs divergences politiques et idéologiques ont fini de me convaincre qu’il s’agit réellement un grand homme politique.

A sa famille, à ses compagnons Devally Ould Chein, Memed Ould Ahmed et tous les autres je présente mes sincères condoléances »; a annoncé sur Facebook, l’honorable député, Kadiata Malick Diallo.