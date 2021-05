Mohammed VI salue l’intervention des FAR à El Guerguerate

Par Enoch El Fassi -14 mai 2021- Afrik

L’opportunité du 65ème anniversaire de la création des Forces armées royales (FAR) a été saisie par le roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major général des FAR, pour particulièrement saluer, ce vendredi, l’intervention des FAR à El Guerguerate et dans la campagne de vaccination contre la pandémie de Coronavirus.

Les Forces armées royales (FAR) célèbrent leur 65ème anniversaire, ce vendredi 14 mai 2021. À cette occasion, le roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major général des FAR, a rendu, ce jour, un vibrant hommage aux officiers, sous-officiers et militaires de rang. Il a particulièrement salué l’intervention des FAR à El Guerguerate, une localité frontalière située à l’extrême sud-ouest du Sahara Occidental, zone qui est sous le contrôle du royaume chérifien.

« Nous nous réjouissons de vous adresser, vous membres des différentes composantes de nos Forces armées royales, terre, air, marine et Gendarmerie royale, nos plus chaleureuses félicitations et notre bienveillance paternelle, notre estime et notre satisfaction pour toutes vos actions au cours de cette année remplie de sacrifices, de générosité et de fidélité à nos éternelles valeurs nationales », a indiqué le roi Mohammed VI.

Le Souverain chérifien a également ajouté que « la symbolique de cet événement national associé à la construction du Maroc moderne est source de davantage de fierté de notre valeureuse armée et son histoire faite de gloire et d’héroïsme ». « Nous vous invitons à plus d’accomplissements et à plus d’abnégation afin d’exhausser la volonté de réussite et de victoire qui vous anime », poursuit le message qui salue l’intervention à El Guerguerate.

Par ailleurs, le roi Mohammed VI a rendu un « hommage aux personnels médicaux et aux cadres des services sociaux des forces armées royales qui sont aux avant-postes aux côtés de leurs homologues des établissements hospitaliers nationaux, des membres de la protection civile et des forces publiques, qui se sont mobilisés, pour assurer les prestations médicales ainsi que lors de l’opération nationale de vaccination » contre le Coronavirus.