Mozambique – Mauritanie, un match pour la survie,…

…un Cameroun-Ouganda au sommet

Isidore AKOUETE

La 2e journée de la phase de groupes de la CAN U20 ans débute ce mercredi dans le groupe A.

Pour sa deuxième sortie à la CAN des moins de 20 ans, le Cameroun affronte ce mercredi l’Ouganda au stade Olympique de Nouakchott. Le vainqueur de ce match compostera son billet pour les quarts de finale. Les deux équipes ont débuté leur tournoi par des victoires.

Le Cameroun a battu la Mauritanie 1-0 et l’Ouganda a gagné le Mozambique 2-0. Coleaders du groupe A avec trois points chacune, l’équipe qui remportera ce duel au sommet totalisera six points et se qualifiera directement pour les quarts de finale.

Le pays hôte, la Mauritanie, déjà dos au mur après son revers (0-1) contre le Cameroun, n’aura plus droit à l’erreur, ce mercredi contre le Mozambique défait par une brillante équipe de l’Ouganda (0-2). Après avoir montré des qualités dans le jeu, la Mauritanie est attendue par ses supporters pour avoir plus d’efficacité dans les deux surfaces de réparation. Déjà cette inefficacité devant les buts avait été pointée du doigt lors du tournoi de qualification des pays de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) à la CAN U20, jouée en novembre dernier à Thiès (ouest du Sénégal).

Le Mozambique qui a déjoué contre l’Ouganda lundi, s’il veut continuer dans la compétition, n’a pas beaucoup de choix. Au pire des cas, il faudrait marquer un point au cours de cette rencontre. Et à la fin, on sortirait forcément les calculettes en perspective de la dernière journée.

Le classement : Ouganda 3 points (+2), Cameroun 3 pts (+1), Mauritanie 0 pt (-1), Mozambique 0 pt (-2).

Le programme de mercredi (horaires en temps universel ; pour la France, ajoutez une heure)

16h, Cameroun-Ouganda, au Stade Olympique de Nouakchott

19h, Mozambique-Mauritanie, au Stade Olympique de Nouakchott

