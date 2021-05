Nedhirou et Sidi, deux poids lourds du gouvernement quittent le navire

Deux poids lourds du gouvernement mauritanien ont quitté le navire aujourd’hui lors d’un remaniement ministériel partiel, il s’agit de Mohamed Nedhirou Ould Hamed et Sidi Ould Salem.

Malgré les critiques acerbes, parfois justifiées dont ils ont été la cible, force est de reconnaître qu’ils ont un point commun de taille qui n’est certainement pas étranger à ce qu’ils ont suscité comme sentiments contradictoires.

Ils se sont en effet lancés tous les deux dans la réforme structurelle de leurs départements respectifs : la santé et l’enseignement supérieur avec des succès indéniables.

Au niveau de la santé :

– Une réorganisation du secteur pharmaceutique qui a permis l’amélioration de la qualité des médicaments et l’unification des prix.

– Un audit des structures médicales privées et une large concertation avec les opérateurs qui ont permis d’instaurer le système Tiers payant de la CNAM (la partie prise en charge est déduite directement de la facture à payer par l’assuré) au niveau des cliniques privées pour les actes chirurgicaux en attendant sa généralisation aux autres actes et aux autres prestataires.

– Les tarifs des prestataires médicaux privés étaient en cours d’harmonisation pour une meilleure prise en charge par la CNAM.

Au niveau de l’enseignement supérieur :

– Système fiable et transparent d’orientation des nouveaux bacheliers et d’attribution des bourses

– Préparation aux grandes écoles d’ingénieurs nationales, régionales et internationales et création de filières locales d’ingénierie dispensant un enseignement qui n’a plus rien à envier aux meilleures écoles du monde.

Et Puisque nos deux super ministres ne sont plus à l’œuvre, il est temps de reconnaître leur apport et veiller à ce qu’il soit consolidé et renforcé par leurs successeurs.

Je me permets enfin de paraphraser une formule devenue célèbre : « Nedhirou, Sidi, revenez-nous vite, on a encore besoin de vous ! ».

Mohamed Sadegh