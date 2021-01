Neuf chargé(e)s de protection recrutés par #UNICEF en partenariat avec le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille #MASEF suivent actuellement une formation de 10 jours pilotée par un expert recruté par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) avant leur déploiement dans les régions.



Placés sous la supervision de la Coordination régionale du MASEF et avec l’appui du Chef de division de l’enfance, leur mission consistera à s’assurer de l’application des mesures relatives à la protection de l’enfance conformément à la politique gouvernementale et aux engagements pris lors de la ratification par la Mauritanie de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

Pour ce faire, ils veilleront notamment à la réalisation des activités de protection de l’enfance, à l’identification et au suivi de la gestion des cas de protection nécessitant une assistance et la coordination des interventions menées par les différents partenaires sur le terrain

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet « Prévenir les risques liés à la migration et soutenir les soins institutionnels et communautaires pour les enfants vulnérables, en particulier les enfants migrants et réfugiés » financé par le Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) de l’Union Européenne et le Ministère de l’Intérieur Italien.

