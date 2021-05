Nigeria : des élèves kidnappés dans une école par des hommes armés

Les assaillants sont arrivés en moto et ont commencé à tirer tuant un habitant et blessant un autre, avant d’enlever les enfants, selon un porte-parole de la police.

franceinfo avec AFP/ France Télévisions- le 31/05/2021 08:13Mis à jour le 31/05/2021 08:50

Des enfants ont été kidnappés par des hommes armés dans une école coranique dans le centre-nord du Nigeria, pays où les enlèvements de masse se multiplient, ont rapporté dimanche 30 mai les autorités et des habitants.

Le gouvernement de l’Etat nigérian du Niger évoque « un nombre encore incertain d’élèves de l’école islamique Salihu Tanko » enlevés « avec des passagers d’un bus ».

« Les ravisseurs ont relâché onze enfants, qui étaient trop petits pour marcher », a précisé le gouvernement, qui dénonce un événement « malencontreux » et la hausse des kidnappings contre rançon à travers le centre et le nord du pays. Les assaillants sont arrivés en moto et ont commencé à tirer tuant un habitant et blessant un autre, avant d’enlever les enfants, selon un porte-parole de la police.

Plus de 700 jeunes enlevés depuis décembre 2020

Des bandes armées, dont les membres sont communément appelés « bandits » dans cette région, terrorisent les populations dans le centre-ouest et le nord-ouest du Nigeria, pillant des villages, volant le bétail et menant des enlèvements de masse contre rançon. Depuis plusieurs mois, ils se livrent essentiellement à des kidnappings de masse visant les établissements scolaires. Au total, 730 enfants et adolescents ont déjà été enlevés depuis décembre 2020.