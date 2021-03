COMMUNIQUE DE PRESSE

Nomination de trois membres indépendants du conseil d’administration des entités de Kinross gold corporation en Mauritanie

Nouakchott, Mauritanie, le 24 mars 2021 – Le président du conseil d’administration des entités Kinross en Mauritanie, M. Andreas Mittler, a le plaisir d’annoncer la nomination, à compter du 16 mars 2021, de trois nouveaux administrateurs indépendants au conseil d’administration des filiales de Kinross en Mauritanie: Tasiast Mauritanie Limited SA («TMLSA»), Société d’Extraction du Nord de l’Inchiri SA («SENISA») et Société d’Extraction de Tamaya SA («SETSA»).

Cette désignation fait suite à un processus de sélection rigoureux et approfondi et témoigne de l’engagement de Kinross dans la sélection de profils professionnels de qualité et diversifiés dotés d’une une vaste expérience nationale et internationale, afin de soutenir l’entreprise grâce à l’ apport de conseils et orientations stratégiques.

TMLSA et SETSA accueilleront au sein de leur conseil d’administration M. Thiam Diombar, ancien Ministre des Finances et Inspecteur Principal du Trésor qui a occupé plusieurs postes de responsabilité au Ministère des Finances. Il a participé à plusieurs négociations avec le FMI et la Banque mondiale et possède une riche expérience des finances publiques.

TMLSA accueille également au sein de son conseil d’administration Dr. Leila Bouamatou, qui a acquis une robuste expérience en affaires dans le secteur bancaire et possède une excellente formation universitaire. Classée parmi les 10 personnalités africaines les plus talentueuses par le magazine Forbes en 2018, Dr. Bouamatou possède une solide expérience des affaires et de la gouvernance d’entreprise, acquise en tant que Directeur général et PDG de la Banque Générale de Mauritanie (GBM).

TMLSA, SENISA et SETSA accueillent au sein de leur conseil d’administration M. Ahmed Sidi Aly, Ingénieur des Mines diplômé de Polytechnique Montréal. Il a acquis une grande expérience minière au plan national et international dans différents rôles au sein de la SNIM, dont près de 25ans à Paris, et 10 ans en tant que Directeur Général d’une Joint-Venture de la SNIM: la société El Aouj Mining

« C’est un honneur pour l’entreprise de pouvoir attirer des candidats aussi réputés pour rejoindre nos conseils d’administration. La diversité de leur parcours, formation et expérience professionnelle sera un atout pour l’entreprise. Au nom de toutes les entités de Kinross en Mauritanie, je saisis donc cette occasion pour souhaiter la bienvenue à ces trois nouveaux administrateurs indépendants » a déclaré M. Andreas Mittler, Vice-Président Senior pour la Région Afrique et Président du conseil d’administration des entités de Kinross en Mauritanie.

FIN