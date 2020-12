Nomination du chef d’état- major de la gendarmerie nationale

Le général de brigade Abdallahi Ould Ahmed Aicha est nommé par décret présidentiel rendu public ce jeudi, chef d’état- major de la Gendarmerie nationale.

Il remplace à cette fonction, le Général de Division, Sultan Ould Mohamed Aswad admis,dit-on, à faire valoir ses droits à la retraite.

A propos de la Gendarmerie nationale

La Gendarmerie nationale est une force mise en place afin d’assurer sur l’ensemble du territoire de la République et des armées la sécurité publique, la protection des biens, le maintien de l’ordre public et l’exécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l’essence de son service.

Elle fait partie intégrante des forces armées nationales aux côtés des forces terrestres, de l’armée de l’air et de la marine. Son organisation est fixée par décret (N ° 67-271 du 04 novembre 1967). Elle assure diverses missions:

• missions judiciaires: (Enquêtes pénales, constatations d’infractions, recherches et arrestations des auteurs d’infractions pénales à la loi, police technique et scientifique);

• missions administratives (Sécurité publique, maintien de l’ordre public, surveillance permanente des routes et autoroutes);

• Missions à caractère militaire – navire de prévôt et missions de police militaire).