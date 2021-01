Nouadhibou: arrestation d’une soixantaine de migrants illégaux

A #nouadhibou, dans le Nord de la Mauritanie, une opération de la gendarmerie a permis ce vendredi 29 janvier l’arrestation d’une soixantaine de migrants illégaux. Ils ont été interpellés en mer pendant qu’ils tentaient de regagner les îles Canaries en Espagne.

Mi-janvier, la gendarmerie mauritanienne avait démantelé un réseau de passeurs de clandestins.

Au cours de ce coup de filet, 150 personnes de différentes nationalités en situation irrégulière ont été interpellées à Nouakchott, selon la gendarmerie mauritanienne.

Ces derniers mois, les migrants illégaux ont emprunté la Mauritanie pour débarquer aux îles Canaries par la mer fuyant la pauvreté ou les conflits dans leur pays.

Selon des statistiques, plus de 23.000 migrants sont arrivés sur les îles Canaries en 2020, presque 6 fois plus que sur les deux années précédentes. Plus de 1.800 personnes sont mortes la même année en empruntant la mer.

La Mauritanie de son côté subit une forte pression croissante des vagues migratoires….

Dans un entretien cette semaine avec le journal espagnol #elpaïs, le ministre mauritanien de l’intérieur Mohamed Salem ould Merzoug, qui était en voyage officiel dans la capitale espagnole, a affirmé que le soutien de l’union européenne était utile pour freiner l’immigration.

« La Mauritanie, rappelle-t-il, fait son travail pour freiner l’immigration irrégulière mais trois phénomènes nous affectent. D’une part, les conflits poussent plus de personnes à émigrer. De l’autre, il y’a un changement de route, les migrants évitent la Libye qui est devenue très dangereuse en ce moment et ils traversent notre territoire. Et le troisième facteur est la pandémie du covid19. La crise sanitaire mondiale a eu un fort impact sur les pays africains et a frappé l’économie, laissant de nombreux jeunes sans travail. La pauvreté a augmenté de façon spectaculaire ».

Autant d’ingrédients, selon Mohamed Salem ould Merzoug, qui sont venus redonner vie à de nouvelles vagues d’immigration.

Babacar Baye Ndiaye , Journaliste à Cridem

@babacarbayendiaye

Nouakchott – 30/01/2021