Nouakchott : Retour du Président de la République

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice du groupe des cinq pays du Sahel (G5 Sahel), a regagné Nouakchott, dimanche après-midi, en provenance de Paris après avoir participé le 11 janvier 2021, sur ‘invitation du Président français, M. Emmanuel Macron, au sommet mondial sur le climat.

Son Excellence, le Président de la République a eu, au cours de sa visite à Bruxelles, le 14 janvier courant, des entretiens avec le président du Conseil de l’Europe, M. Charles Michel, au sujet des relations de coopération fructueuses unissant la Mauritanie et l’UE d’une part, et l’Union Européenne et le groupe des pays du G5 Sahel, d’autre part.

La visite à Bruxelles a été l’occasion pour le Président de la République de s’entretenir avec le secrétaire général de l’OTAN, M. Jens Stoltenberg.

Les discussions ont porté sur les différents aspects de la coopération entre la Mauritanie et l’OTAN et les voies et moyens de les renforcer davantage.

Le Président de la République a également, passé en revue avec le secrétaire général de l’OTAN, lors d’une conférence de presse, les défis sécuritaires auxquels fait face la région, à la lumière des plans adoptés au cours des réunions et des sommets tenus récemment, notamment le sommet de Pau, en France, qui a abouti à une nouvelle feuille de route destinée à faire face au « terrorisme » dans la région.

Le Président de la République a été accueilli à l’aéroport international Oumtounsy, par le Premier ministre M. Mohamed Bilal Messoud, le ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, certains membres du gouvernement, le Chef d’état- major particulier du Président de la République, le wali de Nouakchott Ouest et le président du conseil régional de la capitale.

Le Président de la République était accompagné, au cours de son voyage, d’une importante délégation comprenant :

-La Première Dame, Dr Mariem Fadel Dah

-M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger ;

-Mme Mariem Bekaye, ministre de l’Environnement et du Développement durable

-M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur du cabinet du Président de la République ;

-M. Ahmed Ould Bah, dit Hmeyda, conseiller à la Présidence de la République

-M. Ahmed Ould Bahine, chargé de mission à la Présidence de la République

-M. Harouna Traoré, chargé de mission à la Présidence de la République

-M.El Hacen Ould Ahmed, directeur général du protocole d’État.