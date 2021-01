» Nous avons obtenu 5000 doses du vaccin anti-covid « , selon Ghazouani.

Dans la réunion organisée le jeudi 31 décembre avec quelques membres du fonds de la solidarité sociale et de lutte contre la propagation du coronavirus et des personnalités de la société civile, le président de la république Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a annoncé que la Mauritanie a obtenu 5000 doses du vaccin anti-covid offert par un pays ami qu’il n’a pas cité.

Selon le président de la République, cette quantité suffit à vacciner 2500 personnes à raison de deux doses par individu. Ould Ghazouani a aussi déclaré que le fonds Covid est essentiellement destiné aux couches les plus vulnérables pour atténuer les effets de la pandémie et amortir ses conséquences au sein de ces ménages en promettant que la plus grande transparence sera observée dans la gestion de l’argent de ce fonds à travers le renforcement des mécanismes de suivi et des modalités de dépenses des financements de ce fonds.

Ould Ghazouani a reconnu qu’il y a eu quelques dysfonctionnements dans la gestion de ce fonds et que des rapports détaillés dans ce sens ont été présentés par l’inspection. Le président de la République a déclaré que le reliquat du fonds à ce jour est 29,7 milliards, ce qui représente 52% du total de ses montants.Enfin, le président de la République a indiqué que les marchés de gré à gré qui ont été faits par les gestionnaires du fonds sont intervenus dans un contexte spécial de propagation du coronavirus qui a fait dérégler les prix sur les marchés internationaux.

