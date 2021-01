Nous sommes habitués…!!! Par le Professeur El Arby Mohamedou

Nous avons échangé, il y a quelques mois, sur la fiabilité du réseau d’assainissement de la ville de Nouakchott. Encore, on a débattu de manière soutenue de la question de l’autosuffisance alimentaire, il y a quelques semaines, suite à la fermeture du poste frontalier de Guergaratt……

Et combien de fois, nous avons soulevè et rappelé la recrudescence de la criminalité…. Aujourd’hui, les prix et la concurrence déloyale sont inscrits à l’ordre du jour… Chacun de ces sujets avait occupé largement l’opinion publique, mais pas pour longtemps. Juste, le temps qu’un autre sujet interpellant apparaît et se place magistralement sur le podium des débats publics…

Dans cet ordre de défis omniprésents, le mode de résolution adopté reste, malheureusement, assujetti à la logique de réaction improvisée et conjoncturelle. Demain, ces questions récidiveront dans le même format et on va les affronter, sans scrupule, de la même manière. C’est notre manière de gérer les dossiers clés qui intéressent et impactent le citoyen dans son combat perpétuel de survie.

SourceURL:https://kassataya.com/2021/01/24/nous-sommes-habitues-par-le-professeur-el-arby-mohamedou/