Nouvelle loi sur la presse : lutter contre les Hooligans du social media !

Les journalistes peshmergas poussent comme Evernane à Nouakchott et envahissent par nuages séparés , l’ administration du pays et les bureaux des responsables en faisant le porte à porte pour vous demander de l’ argent contre la publication de vos louanges soit disant , dans des feuilles de choux ou sur des pages face book bidons , tissées de mensonges et d’ âneries sur la toile du net à la portée de tous(social média) , même des plus minables bloggeurs mauritaniens travaillant comme boys aux USA et dans le babysitting au Canada !

Chaque peshmergui dispose désormais d’une page avec un live sur Facebook et une photo en guise de profile, qu’il montre à ses victimes rackettées, en prétendant avoir pignon sur rue ! Mais cette démarche vulgaire et malhonnête ne trompe que certains ministres- arrivage et des responsables filous qui ont dans leur for intérieur, quelque chose à se reprocher dans l’exercice de leurs fonctions ! Une nouvelle loi sur la presse , vient de passer au conseil des ministres et vise l’assainissement du secteur, en particulier la lutte contre le phénomène des faux journalistes peshmergas en république islamique de Mauritanie , qui utilisent cette noble filière pour faire des chantages au quotidien et soutirer de l’argent aux responsables effarouchés par leurs mauvaises gestions ! Ces derniers, en donnant des enveloppes, des dessous-de table aux peshmergas racketteurs au quotidien , encouragent ce phénomène honteux, sans s’en rendre compte ! De quoi ont –ils peur ? Comme on dit,’’ la peur incite à la cruauté et il vaut mieux être le bourreau que la victime’’ ! Une commission d’assainissement de la presse dirigée par deux journalistes honnêtes et éminents, Mohamed Mahmoud Ould Weddadi en l’occurrence et Abdellahi Ould Mohamedou , a déjà remis ses rapports au président de la république , monsieur Ghazouani qui a renvoyé ce projet de loi au conseil des ministres , lequel a tout approuvé comme si on a avait mare des peshmergas qui s’ agrippent à longueur de journée aux cravates des membres du gouvernement et des Généraux chefs d’ états majors ! Il ne reste plus que les textes de loi qui seront soumis incessamment au parlement pour approbation… Cette loi va-t- elle libérer le pays du phénomène des peshmergas, ces hooligans de la plume qui font honte au quatrième pouvoir, et à l’Etat de droit !

lakhbaar tebgue vi dar