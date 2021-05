Objet : Affaire Aziz/ RFI/ RIM : Ma réponse à un compatriote

Je respecte Mr B ..E.et ses positions habituellement nuancées et modérées.

Mais nous divergeons – et ce n’est que provisoire-sur l’attitude à observer concernant le sort à réserver à Aziz et sa décennie. Pour moi, et normalement pour tous les mauritaniens attentifs à l’honneur de leur pays, l’un de nos combats pour l’honneur de notre pays doit être de bannir cette décennie et déchoir Aziz du titre d’ancien président à cause de tout ce que nous avons fini par découvrir après-coup et dans les rapports des enquêtes de la CEP.

Pour moi, depuis que la Sonelec a découvert qu’ il lui volait ses consommations d’électricité en tant que chef de ménage et chef d’entreprises , alors qu’il était , soi disant, chef de notre l’Etat , il mérite déchéance, il mérite d’être masqué irrémédiablement…

Mr E B, sur cette terre, vous savez que ce que nous avons de plus cher est notre fierté, notre honneur.

C’est ce que nous possédons tous, dans un égalité absolue!

Pauvres, riches, élites, simples, les mauritaniens sont tous des hommes d’honneur, des hommes et des femmes fiers, et ce quelques soient leurs langues maternelles.

Comment pourrions traîner cette honte d’avoir eu un Président de la “balle du 13 Octobre, des valises de faux dollars d’Accra qui ont fini par atterrir dans les caveaux de notre Banque centrale et qui consomme tant de kilo watts sans abonnement légal ou même illégal, rien???

Que nous resterait- t- il de la première valeur dans la devise de la République :

L ‘ HONNEUR ??

À la fin , sur une chaîne étrangère, il dit au monde entier, tout haut en colère, sans retenue , sans nuance, sans réserve , sans exception, ce qui il nous a craché pendant 12 << vous êtes un peuple qui vaut rien>>, et après tout cela vous osez de me temporiser, fut ce en établissant une analogie entre notre Homme avec Israël, et moi avec les palestiniens, pour me calmer..

Merci , je suis fier d’être associé par vous aux héroïques palestiniens. Quant à lui, même Israël n’ose pas dire des palestiniens, ce que Aziz vient de dire des mauritaniens sur RFI!!!

Soumis par : El Hacen Mohamed