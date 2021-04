Ould Abdel Aziz accuse le régime de monter des accusations

L’ancien président a déclaré que les accusations portées contre lui sont infondées.

« Ce qui a incité le pôle d’enquêteurs à évoquer la haute trahison parce qu’il n’avait pas trouvé des accusations qui méritent d’être jugées », a-t-il dit.

Mohamed Ould Abdel Aziz a estimé, lors d’une conférence de presse qui était prévue le travail de la commission d’enquête parlementaire comme « vide ».

Soulignant d’une part que l’actuel président, Mohamed Ould Ghazouani, « sait très bien qu’il n’a pas gaspillé l’argent public ».

D’autre part, l’ancien président a déclaré lors de cette conférence de presse, à laquelle ont pris part son épouse et un certain nombre de ses partisans, qu’il avait été pris pour cible et que le peuple est victime d’un complot du régime et de l’opposition.

L’ancien président est poursuivi avec une dizaine de ses collaborateurs pour malversations durant ses deux mandats.