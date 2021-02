Ould Ghazouani est en train d’appliquer une politique très efficace, qui consiste à recevoir les leaders de l’opposition pour les rassurer. En les recevant, il les laisse déblatérer ce qu’ils veulent, leur répond ensuite qu’il n’est pas contre et qu’il est en train de chercher à trouver des solutions aux problèmes de manière graduelle et qu’il lui faut du temps.

C’est une politique qui lui permet effectivement de gagner du temps et ça lui réussit très bien jusqu’ici.

Mais ce qu’il n’a pas compris, c’est que les leaders d’opinion, ce n’est plus l’opposition institutionnelle et que ce qu’il faudrait craindre, dans un contexte comme celui de la Mauritanie, ce sont les mouvements spontanés du peuple, qui doivent l’inquiéter davantage que l’opposition institutionnelle qui n’inquiète pas grand monde, dans la mesure où ses capacités de nuisance sont des plus réduites.



Mohamed El Mounir