Ould Ichiddou: Les accusations portées contre Aziz sont « politiques et malveillantes » cuisinées sur arriére fond de « référence UPR »

L’avocat Mohameden Ould Ichiddou, coordinateur du pole de la défense de l’ancien président, Mohamed Ould Abdel Aziz, a déclaré que «les accusations que le procureur général a énuméré dans sa déclaration» contre l’ancien président sont «des accusations et des poursuites politiques

et malveillantes par excellence qui ont été tressés et préparés dans les cuisines et les couloirs de la politique et du renseignement, sur arrière fond de «Al Marji3ya (référence) à l’UPR».

Dans un communiqué publié par le pole de défense,Ould Ichidou accuse le procureur du tribunal de Nouakchott ouest ,d’avoir « impliqué le pouvoir judiciaire, afin de discréditer le président Mohamed Ould Abdel Aziz et ses compagnons et son pacte patriotique progressiste et de l’empêcher de pratiquer la politique.

Ould Ichidou, a indiqué aussi que le procureur a dénaturé la réputation du pouvoir judiciaire également, en ce que cette affaire n’est fondée sur aucune branche de la loi ou des faits réels», selon son expression.

Source : https://mourassiloun.com/node/17831

Traduit par adrar info