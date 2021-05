Ould Maham à Aziz: dis toutes les vérités en commençant par le plus essentiel…

…que sont les sources de tes biens!!

Que tu adhères à deux partis politiques en moins d’une année, tiennes toutes les conférences de presse que tu veux et exprimes avec la plus grande liberté ce que tu peux dire et tout ce qui te semble bon sur les médias internationaux,

Puis dire que tu es harcelé à cause de ce que tu possèdes ou des vérités qui peuvent faire trembler le pays que tu peux révéler,

Je serais le premier à défendre votre droit d’exprimer tes vérités.

Dis ce que tu veux de ces vérités et publie ce que tu détiens, à commencer par cette vérité qui nous intéresse le plus et qui pourrait peut-être vous être utile, à savoir les sources de votre richesse …

D’où as-tu obtenu tout cet argent ??

(Ces mots sont adressés à M. l’ancien président de la République. Il n’est pas nécessaire d’annoncer quelqu’un de présent sauf en cas d’extrême nécessité).

