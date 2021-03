Ould Seyidi:La gestion du pouvoir du dossier corruption est indiscernable!

Ould Seyidi : La gestion du pouvoir du dossier de corruption est indiscernable! La récente interaction du pouvoir avec le dossier de corruption de la décennie de gouvernance de l’ancien président, Ould Abdel Aziz est incompréhensible, a affirmé le président du parti du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RNRD) dit Tawassoul, Mohamed Mahmoud Ould Seyidi.

Le rythme de mise en oeuvre des réformes dans le pays est toujours en deçà du niveau requis, a-t-il affirmé, critiquant la gestion du régime de nombreuses questions posées.

Tawassoul a suivi le niveau d’échec et de réticence dans le traitement de plusieurs questions dont le règlement ne permet pas le report, a ajouté Ould Seyidi.

Le besoin d’un dialogue national afin de résoudre de nombreux problèmes qui menacent la stabilité et l’harmonie nationales est pressant, a-t-il dit, soulignant la mise en place de Tawassoul d’une commission afin de discuter les voies et moyens de participation aux concertations attendues et les mécanismes adoptés pour assurer son succès, a-t-il poursuivi.

Le président du parti Tawassoul a tenu ces propos au cours d’une réunion tenue, hier dimanche 14 mars courant à Zouerate, avec les cadres de la cité minière.

