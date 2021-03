Ousmane Kane tient une séance de travail avec Emmanuel Moulin

Le ministre des Affaires économiques et des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a tenu, vendredi au ministère français de l’Economie et des Finances à Paris une séance de travail avec M. Emmanuel Moulin, directeur général du Trésor français, représentant le ministre français de l’Economie et des Finances M. Bruno Le Maire.

A cette occasion, le responsable français a exprimé au cours de la séance, l’appui du secteur de l’Economie et des Finances en France aux réformes menées en Mauritanie et son accompagnement de l’exécution de toutes les ententes passées entre le ministre et les différentes institutions françaises au cours de sa visite la semaine en cours en France en vue de la réalisation des objectifs qui en sont attendus.

M. Moulin a en outre affirmé l’appui de son pays à la Mauritanie en ce qui concerne le dossier d’allègement ou d’annulation de la dette dans le but d’alléger les charges sur les économies des pays en voie de développement dans le Sahel et en Afrique en particulier.

La séance entre le ministre et le responsable français en tant que représentant de la France à la dernière réunion au conseil d’administration du Groupe de la Banque Mondiale a été l’occasion de discuter la préparation et la coordination des prochaines réunions du printemps du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale pour l’année 2021.

Emmanuel Moulin a affirmé, pour la circonstance , l’appui des dossiers de notre pays auprès des institutions de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International.

Les deux parties ont aussi discuté le programme d’accroissement des ressources destinées aux pays en voie de développement, ce qui pourrait conduire à l’augmentation de la part de la Mauritanie dans les ressources de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International.

A la fin de la séance, le responsable français a parlé du niveau du partenariat entre la Mauritanie et la France, qualifiant ce partenariat d’excellent et de haut niveau et s’engageant à le renforcer à travers les différentes services de coopération économique relevant de son département et ceux existant dans l’ambassade de son pays.