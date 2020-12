Qalb Tounes se tient toujours aux côtés du gouvernement de Hichem Mechichi. Assure vendredi Oussama Khélifi, chef du groupe parlementaire du parti.

« Le parti ne va pas changer de processus politique ». A ajouté Oussama Khélifi. Et ce en réagissant à l’arrestation jeudi de Nabil Karoui, président du parti Qalb Tounes. D’après lui, le bloc parlementaire du parti compte défendre jusqu’au bout Nabil Karoui.

Au cours d’une conférence de presse à Tunis, Khélifi a souligné que Qalb Tounes accorde pleinement confiance en la justice. Elle « va rendre justice à Nabil karoui ».

Pour lui, les campagnes de dénigrement, menées contre le parti et son chef, n’auront aucun impact sur l’action et la stabilité politique du parti.

Sur un autre plan, Khélifi a qualifié de « mensongers » les documents et chiffres fuités liés à l’affaire Nabil Karoui. Le député ajoute que le parti était au courant de la décision d’arrestation de Karoui, avant ,même sa mise en œuvre.

Pour rappel, la justice avait ordonné jeudi le placement en détention de l’homme d’affaires Nabil Karoui. Et ce dans le cadre d’une enquête qui le vise pour des soupçons d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Le pôle judiciaire économique et financier a émis un mandat d’arrêt à son encontre. A déclaré le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis à l’agence TAP.

Nabil Karoui dirige le parti « Qalb Tounes », deuxième formation représentée au Parlement, où elle soutient le gouvernement de Hichem Mechichi. Figure controversée sur la scène politique, il a été candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2019, remportée par Kaïs Saïed avec 72,71% des suffrages. Nabil Karoui avait été arrêté en août dernier, mais libéré le 9 octobre en pleine campagne présidentielle. L’enquête s’est néanmoins poursuivie.

Par L’Economiste Maghrébin -25 décembre 2020

Avec TAP