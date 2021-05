Ouverture de l’atelier de l’évaluation des risques pour la réponse aux urgences sanitaires.

Ouverture de l’atelier de l’évaluation intégrée des risques pour la préparation et la réponse aux urgences sanitaires en Mauritanie.

L’atelier de l’évaluation intégrée des risques pour la préparation et la réponse aux urgences sanitaires en Mauritanie est organisé par la Ministère de la santé a Nouakchott Hôtel avec la participation active des secteurs concernés est ouvert aujourd’hui à Nouakchott.

C’est face à la propagation des épidémies et particulièrement de la pandémie de COVID-19 et ses variants que la Mauritanie se prépare à répondre mieux vaut tard que jamais à l’introduction des virus, à contenir autant que possible son extension à travers le pays, et à atténuer ses impacts sanitaires et socio-économiques.

Les autorités sanitaires entendent de nouveau remettre à jour, adapter et renforcer les stratégies de lutte déjà fixées pour faire face à la menace des autres pandémies et épidémies majeures d’origine virale qui ont sévi dans le monde (COVID-19, fièvres hémorragiques, AH1N1, Zika,ect.).

Le présent atelier pour l’évaluation intégrée des risques pour la préparation et la réponse aux urgences sanitaires se donne comme objectif de prévenir l’introduction et la transmission des maladies, de fournir les soins adéquats aux personnes malades en Urgences, de réduire la morbidité et la mortalité et ainsi de minimiser les conséquences sanitaires, sociaux et économiques des éventuelles épidémies sur les populations.