Pétrole et Gaz : Inauguration d’un centre de formation à Nouakchott.

Le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, M. Abdesselam Ould Mohamed Saleh, a inauguré mardi à Nouakchott, un centre de formation, en compagnie des représentants de BP et de son partenaire en joint-venture Kosmos Energy.

Le centre vise à renforcer les compétences et les capacités nationales dans le domaine du pétrole et du gaz.

Dans une allocution pour la circonstance, le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie a indiqué que l’inauguration du centre de formation est une preuve de l’engagement du gouvernement à encourager les investissements étrangers et la bonne collaboration avec nos partenaires BP et Kosmos, soulignant que leur soutien financier pour sa construction n’est qu’une partie d’une série d’activités de formation et de renforcement des capacités que BP , au nom des opérateurs du GTA, met en oeuvre en Mauritanie.

Il a ajouté que d’autres programmes comprennent déjà une formation continue de 24 techniciens mauritaniens pour la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA).

Il a ajouté que la Mauritanie, attachée à ses stratégies pour renforcer les avantages que procure le secteur du pétrole et du gaz à l’économie nationale, a décidé en 2019, en partenariat avec BP et Kosmos Energy de créer un centre de formation dans le but de renforcer les compétences locales dans le domaine du pétrole et de l’énergie.

Il a précisé que le centre se propose d’être un outil pratique pour la contribution dans la stratégie du gouvernement relative au contenu local, en rendant disponible la valeur ajoutée nécessaire aux compétences nationales.

Le ministre a souligné que la formation, considérée comme un pilier essentiel du développement du secteur du pétrole et du gaz est actuellement l’une des priorités et qu’elle permettra de renforcer les capacités des cadres mauritaniens chargés de la gestion du secteur du pétrole et du gaz.

Le centre permettra en outre de réactualiser les connaissances des cadres nationaux et d’améliorer les capacités du secteur privé à soutenir la concurrence, à travers des ateliers et des sessions de formation.

Pour sa part, le représentant de BP a indiqué que c’est unerté pour la société et pour ses partenaires, de participer à cette cérémonie mémorable .

Il a ajouté que le centre de formation interactif de Nouakchott jouera un rôle important et vital dans le développement des compétences et des capacités nationales dans le secteur énergétique en pleine croissance en Mauritanie.

Nous sommes honorés, a-t-dit, d’avoir joué notre rôle pour faire de ce centre une réalité.

De son côté, le représentant de Kosmos Energy a indiqué que son groupe « est venu en Mauritanie pour y travailler pendant de longues années et se positionne en tant que partenaire pour le long terme, profondément engagé à aider le pays hôte pour créer un brillant futur ».

« Les investisseurs et État constituent la pierre angulaire de notre approche » a-t-il noté, avant d’ajouter que le secteur du pétrole et du gaz est très bien positionné pour un développement futur et que le centre interactif de formation de Nouakchott contribuera à mettre les mauritaniens au cœur du développement et d’en recueillir les bénéfices.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie et de l’ambassadeur du Royaume Uni en Mauritanie.