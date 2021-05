PM: L’administration a été systématiquement détruite dans la dernière ère

L’un des obstacles les plus importants auxquels mon gouvernement est confronté est le lourd leg hérité, à savoir la destruction systématique de l’administration au cours de la dernière ère, a affirmé le Premier ministre Mohamed Ould Bilal.

Le Chef du gouvernement s’exprimait au cours d’une rencontre avec le personnel du ministère de la justice.

C’est ce qui a conduit le Président Ould Ghazouani à rappeler régulièrement, que le plus grand défi de la mise en œuvre de ses engagements envers le peuple mauritanien est de réformer l’administration et de la mettre sur le bon chemin, a-t-il dit.

Il est indispensable d’accélérer les procédures judiciaires, de les rapprocher des justiciables et de mettre en œuvre toutes les réformes qui ont été approuvées pour atteindre cet objectif, afin de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et la confiance dans cet important appareil de l’Etat de droit, tout en y consolidant la confiance des financiers et des investisseurs, a-t-il ajouté.

Il est nécessaire aussi de renforcer la coordination entre le secteur de la justice et les autres départements ministériels pour ce qui concerne les questions à dimension horizontale, a insisté le Premier ministre.

La visite du Chef du gouvernement au ministère de la justice intervient dans le cadre des descentes régulières effectuées ces dernières semaines aux différents ministères en vue de s’informer sur le terrain de l’exécution du projet de société du Président.

https://essahraa.net/node/24440

Source: Essahraa