Point de presse conjoint Jens Stoltenberg et Ghazouani

Bienvenue au siège de l’OTAN. C’est un plaisir de vous voir ici dans le nouveau bâtiment de l’OTAN. Et je sais que vous avez déjà visité l’OTAN, mais c’est la première fois que j’ai l’honneur de vous recevoir à l’OTAN en tant que Secrétaire général, et c’est donc un grand honneur de vous rencontrer, Monsieur le Président.

La Mauritanie est un partenaire engagé.



Et nous travaillons ensemble dans le cadre du Dialogue méditerranéen depuis plus de 25 ans.



Je salue les importantes contributions de la Mauritanie à la sécurité régionale.



Vous êtes un leader du groupe G5 Sahel.



Et vos forces sont en première ligne pour lutter contre le terrorisme dans la région.



Nous suivons de près la situation sécuritaire.



Et nous sommes engagés dans la lutte internationale contre le terrorisme, Et l’OTAN fait partie de la Coalition mondiale pour vaincre ISIS.



Dans ces efforts, notre dialogue avec les partenaires, dont la Mauritanie, est essentiel.







L’OTAN s’est engagée à aider la Mauritanie à renforcer ses capacités.



Nous vous avons accompagné dans la construction de dépôts de munitions sûrs, détruire les munitions et armes obsolètes, et la formation du personnel militaire à son retour à la vie civile.



Nous avons déjà contribué à la création de quatre centres de gestion de crise en Mauritanie.



Et nous travaillons maintenant ensemble à la création de deux unités de protection civile axées sur la télémédecine.



En améliorant les capacités, ce projet contribuera à mieux coordonner et mutualiser les atouts opérationnels du système de protection civile et de santé mauritanien aux niveaux local et régional.



Et plus tard dans tout le pays.



Aujourd’hui, nous avons débattu des domaines nécessitant une coopération plus approfondie et je suis heureux de dire que nous avons convenu d’un dialogue renforcé sur la lutte contre le terrorisme.



Ce dialogue peut conduire à une plus grande coopération entre l’OTAN et la Mauritanie, y compris sur la sécurité des frontières et la lutte contre les engins explosifs improvisés.



Et une équipe d’experts se rendra dans votre capitale pour renforcer encore notre coopération.



Nous avons également discuté de la manière dont l’OTAN et le G5 Sahel peuvent travailler plus étroitement ensemble, notamment par le biais de programmes potentiels de renforcement des capacités.







Outre les questions bilatérales, nous avons examiné la sécurité régionale, y compris en Libye.



L’OTAN se félicite de l’accord de cessez-le-feu conclu en octobre dernier ainsi que des premiers résultats du Forum de dialogue politique libyen. Nous exhortons toutes les parties en Libye et tous les membres de la communauté internationale à soutenir le processus de Berlin et les efforts menés par l’ONU.



Nous restons prêts à fournir des conseils à la Libye dans le domaine du renforcement des institutions de défense et de sécurité, lorsque les conditions politiques et sécuritaires le permettent.



Monsieur le Président, merci encore de m’avoir donné l’occasion de vous rencontrer.



Nous reconnaissons les graves défis auxquels la Mauritanie est confrontée dans la région du Sahel.



Et nous nous engageons à vous aider à y remédier.



J’ai hâte de renforcer notre coopération.



Alors, encore une fois, bienvenue et merci d’être venus à l’OTAN.



Allocution du Président Mohamed Ould Ghazouani de Mauritanie



Porte-parole de l’OTAN Oana Lungescu: Questions, à commencer par Al-Arabiya, Noureddine Fridhi. Noureddine, on ne vous entend pas.



Noureddine Fridhi: Est-ce que ça va maintenant? D’accord, bonne année, même s’il est un peu tard, mais j’ai quelques questions. Ma question à Monsieur le Président de la Mauritanie. Monsieur le Président, quelle est l’assistance technique que l’OTAN pourrait apporter à la Mauritanie? Je parle d’une situation de plus en plus instable et, selon de nombreux experts, des missions comme le G5 Sahel ont échoué.



Monsieur le Secrétaire général, ma question porte sur la pénétration de la Russie en Libye et au-delà de la Libye. Ma question est la suivante: dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par l’influence de la Russie en Libye, que ce soit directement ou via un État non acteur, mais il y a aussi une pénétration russe au Soudan et principalement en République d’Afrique australe. Comment craignez-vous que cette pénétration puisse être compliquée, disons la stabilité de la région. Je vous remercie.



Président Mohamed Ould Ghazouani de Mauritanie: Concernant les domaines où il pourrait y avoir une coopération entre la Mauritanie et l’OTAN, la première chose que je dois préciser ici, c’est que ce n’est pas dans le cadre de cette visite, dans cette discussion, que nous commençons coopération avec l’OTAN. En fait, l’OTAN et la Mauritanie coopèrent depuis de nombreuses années maintenant, dans un certain nombre de domaines. Le soutien de l’OTAN à la Mauritanie, en ce qui concerne les questions de sécurité, est une contribution importante, il a produit des résultats tangibles et maintenant ce que nous regardons, et c’est en fait ce à quoi je faisais référence dans nos discussions avec le Secrétaire général, c’est la diversification et la consolidation du coopération que nous avons et qui continue de croître.



Passant maintenant à la deuxième partie de votre question, je ne partage pas entièrement votre déclaration concernant l’échec du G5 Sahel et de la Force de Barkhane. Ce n’est pas une évaluation que nous partageons. En fait, c’est tout le contraire. Nous n’échouons pas ici. En fait, nous pensons que nous obtenons des résultats significatifs et que les choses vont dans la bonne direction.



Et cela me permet d’exprimer en mon nom propre et au nom de mes homologues du G5 Sahel, exprimer la gratitude que nous avons pour le soutien que nous recevons de nos partenaires en général et pour l’opération Barkhane en particulier.



Je crois que la vision de mon ami, le président Macron, avec qui je viens d’avoir une longue discussion à Paris, c’était dans le cadre d’un dîner, et bien sûr, la question de la sécurité et du G5 Sahel et toutes les questions connexes , était au cœur de notre échange.



Et cette vision illustre une compréhension profonde des enjeux, qui sont en jeu, pas seulement pour la zone du G5 Sahel. On parle d’une menace qui dépasse largement les limites de cette zone, et d’où le déploiement, qui se fait malgré le prix humain important à payer. Ce faisant, le président Macron donne à la France, un rôle de premier plan au niveau international et peut-être que certains ne le remarquent pas aujourd’hui mais nous remercierons la France, à l’avenir, en remerciant la France d’avoir pris un tel risque au nom de la le monde entier. Et je pense que c’est un effort qui en vaut la peine.



Donc, parler d’un échec du G5 Sahel est également une chose avec laquelle je ne suis pas d’accord. Nous pensons que 2020 a été une année où la Force conjointe du G5 Sahel s’est déployée davantage, s’est déployée avec plus de succès, c’est aussi une année où elle a pu mener plus d’opérations contre les groupes terroristes.



Ce serait donc ma, ma vision de ce que vous avez déclaré.



Secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg: Sur la question de l’augmentation de la présence russe en Libye, et en Afrique en général, bien sûr, c’est quelque chose que nous suivons et surveillons de très près à l’OTAN, cela fait partie d’un schéma de présence russe accrue, pas seulement en Libye, mais dans d’autres parties de l’Afrique et au Moyen-Orient, en Syrie et dans la région de la mer Noire en Crimée, ainsi que dans la région de la Baltique et aussi dans le Grand Nord. La réalité est donc que nous avons assisté à une augmentation du renforcement militaire de la Russie, du Grand Nord à la région de la Baltique, au Moyen-Orient de la mer Noire et en Afrique du Nord. Et c’est quelque chose qui est très préoccupant.



Nous suivons de très près la montée en puissance de l’armée russe. Et c’est aussi la raison pour laquelle l’OTAN a accru la disponibilité opérationnelle des forces, pourquoi nous avons investi davantage dans de nouvelles capacités et pourquoi nous adaptons l’OTAN en réponse également à une Russie plus affirmée, qui investit massivement dans de nouveaux équipements militaires et augmente également son présence militaire le long de nos frontières, y compris en Afrique du Nord et en Libye.



En ce qui concerne la Libye en particulier, nous avons vu la présence d’avions de combat, de mercenaires, financés par la Russie et d’anciennes capacités militaires russes. Pour l’OTAN, cela ne fait que souligner l’importance de soutenir les efforts menés par l’ONU pour trouver une solution politique et négociée. Nous nous félicitons des progrès que nous avons constatés, nous nous félicitons du cessez-le-feu, nous continuons à soutenir fermement les efforts de l’ONU et également le processus de Berlin.



Nous sommes prêts à apporter notre soutien lorsque les conditions sur le terrain le permettront. Parce que nous croyons fermement que ce dont nous avons besoin, c’est d’une solution politique et de soutenir le gouvernement reconnu par l’ONU.



Donc, oui, nous voyons plus de présence russe, l’OTAN réagit et nous travaillons pour une solution politique en Libye.



Porte-parole de l’OTAN: Pour la prochaine question, nous allons passer à Lorne Cook d’Associated Press.



Lorne Cook: Oui. Bonjour, secrétaire général, Lorne Cook, Associated Press. Je voulais vous interroger sur les développements aux États-Unis. Le président là-bas – et c’est le plus grand pays membre de l’OTAN – a été mis en accusation pour incitation à une insurrection et une partie de cet acte était due à l’utilisation de la désinformation et l’OTAN tente de lutter contre cela depuis des années. Ce type d’action est-il acceptable de la part des démocraties qui composent l’Alliance de l’Atlantique Nord et en quoi est-il conforme aux valeurs de l’OTAN et ne fait-il pas que renforcer les ennemis de l’OTAN.



Secrétaire général de l’OTAN: Donc, ce que nous avons vu aux États-Unis à Washington, la semaine dernière, était une attaque meurtrière contre le Capitole, au cœur des institutions démocratiques des États-Unis d’Amérique, et c’est absolument inacceptable et j’ai déclaré très clairement et très tôt que cela a été choquant, que le résultat des élections doit être respecté et que nous devons nous assurer que nos valeurs démocratiques sont pleinement respectées.



J’ai confiance dans les institutions démocratiques des États-Unis.



J’attends avec impatience une transition pacifique et j’ai hâte de travailler avec Joe Biden en tant que prochain président des États-Unis, je sais que Joe Biden est fermement attaché à notre coopération transatlantique, à l’OTAN. Et je sais que lui aussi, bien entendu, appuierait fermement l’idée de renforcer encore la coopération entre l’Amérique du Nord et l’Europe.



Concernant la prise d’assaut meurtrière du Capitole à Washington, je pense qu’il est important que tous les responsables soient tenus pour responsables. La démocratie doit toujours prévaloir sur la violence, et je suis convaincu que les institutions démocratiques des États-Unis relèveront ce défi, ont-elles vu surtout la semaine dernière.



Porte-parole de l’OTAN: Nous pouvons maintenant passer à Brooks Tigner de Jane’s Defence. Brocks, pouvez-vous nous entendre?



D’accord, je ne vois pas Brooks. Alors, si nous pouvons peut-être passer à la question suivante de Rapide Info de Mauritanie et d’Ahmed Bettar. Je peux voir Brooks Tigner là-bas, mais nous ne pouvons pas l’entendre. Brooks, allez-y, vous pouvez poser votre question maintenant.



Brooks Tigner: Oui. Merci d’avoir organisé cette réunion de presse. Je voulais juste poser une question en revenant au Sahel: s’il est prévu de lancer ou d’accroître la coopération UE-OTAN dans la région pour lutter contre le terrorisme ou peut-être contribuer à la formation conjointe, l’OTAN serait-elle également prête soutien technique ou opérationnel aux missions et opérations de l’UE dans la région. Je sais que ce n’est pas le cas actuellement, mais étant donné l’ampleur du problème, je me demande si cela pourrait faire l’objet de discussions à l’avenir. Je vous remercie.



Secrétaire général de l’OTAN: Eh bien, l’OTAN est en contact étroit et, bien sûr, coordonne étroitement avec toutes les organisations et institutions compétentes de la région, y compris l’ONU mais aussi bien sûr l’Union européenne. Je rencontre régulièrement les dirigeants de l’UE, puis nous discutons de ces questions, nous examinons comment nous pouvons travailler ensemble, comment nous pouvons nous soutenir mutuellement.



Et bien sûr, en rencontrant le président de la Mauritanie, nous avons également discuté aujourd’hui de la manière dont l’OTAN peut faire plus à la fois bilatéralement avec la Mauritanie, notamment en intensifiant ses efforts pour les soutenir dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme international, comment nous pouvons travailler ensemble sur la sécurité des frontières, lutter contre les engins explosifs improvisés et dans de nombreux autres domaines. Nous travaillons donc bilatéralement avec la Mauritanie, nous travaillons avec la Mauritanie dans le contexte du G5 Sahel, la Mauritanie assurant la présidence du groupe, le G5 Sahel. Et bien sûr aussi en travaillant avec l’Union européenne, puis nous entrerons dans les différents projets concrets.



Nous avons décidé d’envoyer une équipe d’experts de l’OTAN en Mauritanie, dès que possible pour examiner des activités concrètes, des projets concrets et bien sûr, cela peut aussi impliquer d’une manière ou d’une autre de travailler avec l’UE mais je pense que c’est faux si je spéculez maintenant sur le type de projet concret qui sera. Nous devons nous asseoir avec les pays de la région et en particulier avec la Mauritanie, pour convenir et identifier les différents projets.



Porte-parole de l’OTAN: Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons maintenant passer à Ahmed Bettar de Rapide Info de Mauritanie, si la connexion tient. Ahmed, si vous nous entendez, vous pouvez poser votre question.



Ok, puisque je n’entends pas Ahmed, j’ai deux questions en français: quel rôle devrait jouer l’OTAN en ce qui concerne la sécurité de la région du Sahel. Et quand pensez-vous au soutien des forces alliées dans la région et pourquoi y a-t-il des retards. Voilà donc les questions du journaliste mauritanien.



Alors, quel serait le rôle de l’OTAN en ce qui concerne la sécurité de la région du Sahel et que pensez-vous du soutien des forces alliées et pourquoi y a-t-il un retard? Telles sont les questions posées par le journaliste mauritanien.



Président Mohamed Ould Ghazouani de Mauritanie: En ce qui concerne le rôle de l’OTAN, je pense que nous pouvons mieux définir les rôles de l’OTAN et des autres acteurs de la région, qui sont membres de l’OTAN. Je pense qu’il serait utile de procéder de cette façon. Parce que l’OTAN a clairement un rôle à jouer en matière de sécurité dans la région du Sahel.



Cela dit, lorsqu’il s’agit de définir un tel rôle, nous devons réfléchir au rôle de l’OTAN par rapport au rôle d’autres parties prenantes qui peuvent ou non faire partie de l’OTAN.



Il y a des pays qui font partie du G5 Sahel et qui ont un statut particulier vis-à-vis de l’OTAN car, par exemple, la Mauritanie fait partie du Dialogue méditerranéen, il serait donc utile de clarifier les rôles vis-à-vis de ces différents acteurs de la région.



En ce qui concerne l’Alliance, et bien les retards, nous sommes d’avis que nous nous réjouissons de la rapidité avec laquelle l’Alliance est venue et a fourni son soutien. Nous sommes très heureux de tout ce qui a déjà été fait. Nous sommes moins d’un an après le lancement de cet effort, encore une fois, il y a eu le Sommet de Pau, dont j’ai parlé, et nous n’avons pas discuté alors de toutes les mesures et actions qui pourraient avoir lieu dans le cadre du G5 Sahel.



Et c’est plus tard que nous avons défini que l’Alliance devait venir renforcer les mesures que nous pourrions prendre contre les groupes terroristes dans la zone des trois frontières donc la zone qui a une frontière entre la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso.



Nous pensons qu’il s’agit d’un projet qui progresse régulièrement et nous espérons qu’il produira des résultats fructueux. Cela accroît l’accent mis sur la sécurité de la région, ce qui est très utile, car d’autres partenaires doivent venir et aider.



Secrétaire général de l’OTAN: La région du Sahel est importante pour notre sécurité, et pour l’OTAN, il est important de travailler avec nos partenaires de tous les autres pays de la région du Sahel pour lutter contre le terrorisme international et différents alliés de l’OTAN participent de différentes manières.



Et je voudrais exprimer mes condoléances pour les pertes en vies humaines des pays qui sont impliqués dans ce combat; La France, mais aussi les pays du G5 Sahel.



L’OTAN travaille maintenant avec la Mauritanie, mais aussi avec d’autres pays d’Afrique du Nord, nous examinerons ce que nous pouvons faire de plus pour fournir un soutien. Pour nous, il est extrêmement important que nous prenions conscience des dangers liés au terrorisme, à l’instabilité et, par conséquent, lorsque nos voisins de la région du Sahara en Afrique du Nord sont plus stables, nous sommes également plus en sécurité.



Nous fournissons une assistance uniquement aux partenaires. Nous renforçons nos capacités pour soutenir nos partenaires régionaux, notamment la Tunisie, la Mauritanie et la Jordanie, et lors de la réunion avec le président Ould Ghazouani aujourd’hui, nous avons en fait discuté de la manière dont nous pouvons renforcer davantage et faire plus ensemble.



En outre, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de la manière dont l’OTAN peut intensifier ses efforts et renforcer ses capacités. C’est quelque chose de nouveau, nous travaillons avec la Mauritanie depuis plusieurs années. Mais nous voyons un potentiel – un potentiel inexploité – pour fournir plus de soutien, pour faire plus ensemble dans la lutte contre le terrorisme.



Et lorsque les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN se sont réunis l’automne dernier, ils ont également convenu que nous devrions faire plus, également, en Afrique du Nord et au Sahel, et cela comprend une aide accrue aux Partenaires avec des réformes et le renforcement des capacités, des exercices dirigés par l’OTAN axés sur la lutte contre le terrorisme et approfondir nos partenariats avec les organisations régionales, y compris l’Union africaine.



Ainsi, l’OTAN et les Alliés de l’OTAN jouent déjà un rôle dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique du Nord. Nous apportons un soutien au renforcement des capacités des Partenaires, et nous sommes maintenant en train d’intensifier, et la rencontre avec le Président de la Mauritanie aujourd’hui, et l’accord que nous devons faire plus ensemble, à la fois bilatéralement mais aussi dans le contexte du G5 Sahel, juste démontre l’engagement de l’OTAN à lutter contre le terrorisme international avec des pays partenaires comme la Mauritanie.



Porte-parole de l’OTAN: Merci beaucoup. Ceci conclut ce point presse. Passez une bonne soirée. Je vous remercie.

