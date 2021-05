Point des opérations Barkhane du 22 mai : Communiqué de presse

À N’Djamena, le 22 mai 2021/ Actualité des opérations

SITUATION MILITAIRE DU THÉÂTRE

En coopération avec les différentes armées partenaires, les forces armées sahéliennes poursuivent leurs efforts dans la région dite des « trois frontières » en menant des opérations de harcèlement dans le Gourma et le Liptako.

ACTIVITÉ DE LA FORCE

• Dans le cercle de Boulikessi, les FAMa contrôlent leur zone en partenariat avec le GTD Chimère

Dans le cercle de Boulikessi, les FAMa contrôlent leur zone en partenariat avec le GTD Chimère

Une compagnie des Forces armées maliennes (FAMa) du camp de Boulikessi a mené une opération conjointe avec le Groupement tactique désert (GTD) Chimère. Elle visait à reconnaître la forêt de Foulsaré et ses abords. Du 10 au 11 mai 2021, les FAMa positionnés au nord de la forêt ont permis aux soldats français de mener une infiltration de nuit pour atteindre les lisières. Cette manœuvre combinée a surpris et déstabilisé un réseau de membres de Groupes armés terroristes (GAT), permettant aux FAMa de le neutraliser. La fouille approfondie de la forêt a confirmé

que ce secteur est une ancienne zone de campement GAT.

Au cours de cette action, les forces militaires maliennes et françaises ont neutralisé plusieurs GAT et saisi 21 motos, 2 armes légères d’infanterie, 2 équipements de communication, deux dispositifs d’EEI, des bidons d’essence et des effets militaires.

Cette opération démontre que les FAMa de Boulikessi, accompagnés par la Force Barkhane contrôlent leur zone avec toujours autant de combattivité et de détermination

• Renforcement de la base opérationnelle avancée de Hombori, principal camp militaire malien

au cœur du Gourma

Pour permettre aux Forces armées maliennes (FAMa) d’assurer la sécurisation du Gourma en totale autonomie, depuis la fin de l’année 2020, la force Barkhane investit sur l’aménagement du camp de Hombori. Elle a déjà réalisé plusieurs travaux pour renforcer la sécurité de l’enceinte militaire : le creusement de fossés anti-pick-up, la mise en place d’abris pour les soldats en cas d’attaque et l’optimisation des postes de sécurité.

Ces travaux ont été réalisés par une équipe de soldats du 25e Régiment du génie de l’air, protégée par le GTD Chimère dans des conditions particulièrement difficiles sous une forte chaleur et sous la menace permanente des GAT. En une semaine, cette équipe a notamment réalisé une piste d’atterrissage sommaire qui permet le poser des avions de

transport tactique. Le 18 mai, un avion de transport A400 M Atlas s’est posé sur le terrain. Désormais, les FAMa disposent de la capacité de ravitaillement par air qui permet de s’affranchir, en partie de la RN16 et des risques d’attaques par EEI.

• Premier vol opérationnel du Reaper block 5

Le 14 mai 2021, un drone Reaper block 5 de l’armée de l’Air et de l’Espace française, a fait son premier vol opérationnel à partir de la base de Niamey. Sa première mission a consisté à appuyer les soldats du groupement tactique désert (GTD) Bison engagés dans une opération majeure de lutte contre les GAT dans la région de Nokara dans le Gourma. L’arrivé de ce nouveau standard apporte au théâtre sahélien de nouvelles capacités qui découplent ses performances.

• Fin du renfort des PUMA en provenance des FFDJ

Du 10 mars au 9 mai 2021, barkhane a bénéficié du renfort de trois hélicoptères Puma de l’Aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) en provenance des Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj).

Entre missions de transport, ravitaillements logistiques et évacuations sanitaires, les trois appareils ont effectué 120 heures de vols. Ce détachement a apporté un soutien capital au GTD aérocombat. . Lors de ce déploiement, la bonne connaissance de l’environnement sahélien, les savoir-faire spécifiques à l’intervention en milieu désertique et leur capacité de projection rapide sont autant d’atouts qui confirment la pertinence des forces de présence en Afrique, notamment à Djibouti.

• Sorties air hebdomadaires (bilan du 12 au 18 mai inclus)

Les avions de la Force Barkhane ont réalisé 120 sorties, parmi lesquelles 20 sorties chasse, 39 sorties ISR et 61 missions de transport ou de ravitaillement.

Communication de la Représentation Barkhane à Bamako