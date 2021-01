Lettre à Monsieur le ministre !

Une jeunesse bien éduquée qualifiée et active est un atout pour le développement du pays.

C’est pourquoi nous proposons au gouvernement de faire de l’emploi des jeunes , une de ses priorités.

En effet ,depuis une vingtaine ou trentaines d’années,des milliers de jeunes sortant de notre système éducatif, sont toujours à la recherche du premier emploi. Ainsi faute d’opportunités Ils connaissent le chômage, le désœuvrement et le désespoir. Certains ont choisi de s’exiler pour trouver un emploi sous d’autres cieux, tandis que d’autres encore, sont sans aucune formation.

Les jeunes Mauritaniens diplômés n’ont jamais été véritablement mobilisée. Pourtant,ils sont disponibles. Cette disponibilité reste aujourd’hui encore une immense et inépuisable richesse ignorée par les gouvernements successifs et nous devons profiter de cette disponibilité en évitant de réduire nos jeunes diplômés à un simple corps de propagande où en la confinant à un rôle instrumentalisé , elle ne doit pas être déçues.

Pour nous la question de la jeunesse doit être une question centrale qui nourrira nos doléances au gouvernement à tous l’échelon du pouvoir.

Ces questions doivent être une des premières priorités car, les perspectives pour notre jeunesse, excellence Mr le ministre elle ne doit pas être déçues et constituent pour nous un défi majeur pour la Mauritanie.

C’est pourquoi le gouvernement se doit de proposée et d’offrir a la jeunesse les meilleures possibilités d’emploi et de formations adaptés en mettant en oeuvre les mesures suivantes ,et nous proposons pour Contribution :

réformer le cadre institutionnel et réglementaire cette action est une condition essentielle pour une régularisation du marché du travail. Beaucoup d’opportunités d’emploi,il faut adapter des procédures d’embauche plus flexibles.

éliminer les obstacles à l’activité privée, faciliter l’intégration à l’économie nationale en recentrant la stratégie de développement sur les secteurs porteurs de croissance qui sont les plus aptes à résorber le chômage des jeunes car l’état ne peux pas tout faire et être source importante d’emploi.

accorder des fonds et subventions à l’emploi de la jeunesse à la formation et au recyclage des chômeurs en initiant des programmes de création d’emplois et de services d’aide à la recherche de l’emploi. En créant rapidement des maisons de l’emploi.

promouvoir les emplois de haute intensité de main d’oeuvre dans les secteurs des travaux publics, des petites et moyennes entreprises,des coopératives agricoles, de reboisement etc..

construire et rénover les infrastructures socio éducatives comme dès maisons des jeunes, les foyers et auberges de jeunesses et des programmes d’éducation à la citoyenneté à la culture de paix et de la non violences.

appuyer très fortement le mouvement associatif très active et demandeurs à travers la formation des leaders d’associations aux techniques de management organisationnel,de montage de projets et appuyer le financement des initiatives d’auto promotion des jeunes incluant les jeunes filles. Toutes ces mesures devront être mises dans un programme de création d’emplois des jeunes et de micros entreprises en zones urbaines périurbaine et surtout rurale. A cet effet des dispositifs de crédits et de garantie adaptés ainsi que des structures de conseils en matières de commercialisation et de formation des jeunes dans des domaines comme les techniques de gestion, l’information technologiques et l’organisation professionnelle,devront être mise en place.

bien sûr ces actions en faveur des jeunes sont à conduire car elles doivent combiner divers types d’interventions et associer des aspects techniques à des impératifs de rentabilité dans des activités professionnelles diverses. Ce projet que nous soumettons doit être mis en œuvre très rapidement au cours de la mandature du président Mohamed Ould Ghazouani et vous remercions excellence de porter une attention particulière à notre soumission..

Avec tous nos respects..

Que dieu bénisse la Mauritanie.

Abdoulaziz Deme