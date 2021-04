Par Le Matin

Pour la réussite des reformes et des élections : Le Mali assuré du soutien financier de l’Union européenne

L’Union européenne (UE) s’est engagée à apporter un soutien financier à l’organisation des élections et des réformes institutionnelles prévues au Mali, a annoncé la présidence malienne à l’issue d’une audience que le président de transition Bah N’Daw a accordé samedi dernier (24 avril 2021) au Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères, M. Josep Borrell Fontelles.

Arrivé à Bamako la veille dans la soirée, ce dernier effectue au Mali une visite de travail de 24 heures dans le cadre d’une tournée sahélienne qui l’a conduit en Mauritanie et au Tchad où il a assisté aux obsèques du Maréchal Idriss Déby Itno. Vice-président de la Commission européenne, M. Josep Borrell Fontelles était venu à Bamako «réitérer la disponibilité et le soutien de son institution» aux autorités de la transition, notamment sur les volets élections et réformes institutionnelles, consignés dans la Charte de la transition.

«J’ai eu l’honneur de voir le président pour lui signifier le soutien clair de l’Union européenne à cette transition», a confié à la presse Josep Borrell Fontelles à sa sortie d’audience. «C’est une transition historique et les bases d’une sortie de crise sont établies avec un calendrier clair sur les élections et les réformes institutionnelles. Le Mali peut compter sur le soutien de l’UE», a-t-il ajouté. «Nous sommes d’ores et déjà à pied d’œuvre pour financer les élections et les réformes», a indiqué l’émissaire de l’UE. Pendant son séjour de 24h, il a rencontré la société civile, le Premier ministre Moctar Ouane et le président du CNT, Colonel Malick Diaw.

Le Haut représentant de l’UE a entrepris cette visite afin de «constater le sursaut civil et politique» décidé au sommet du G5 Sahel tenu à N’Djamena en février dernier. Selon la Délégation de l’UE au Mali, les pays du G5 Sahel sont «une priorité» pour l’UE qui leur apporte un «soutien important» dans les domaines de la sécurité et de la défense, du développement et de l’aide humanitaire. Depuis 2014, a indiqué la Délégation au Mali, l’UE et ses États membres ont mobilisé plus de 8,5 milliards d’euros en faveur du Sahel.

Hamady Tamba

