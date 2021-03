Précisions de la part de la famille du jeune homme et l’avion.

Précisions de la part de la famille du jeune homme souffrant de troubles mentaux.

A l’occasion de la diffusion de la nouvelle relative à l’assaut de l’avion de Mauritanian Airlines à l’aéroport Oum Tounsi.

La famille d’Ehl Sidi Baba Ould Mhamed Lemine Kentiya a l’honneur, de présenter à l’opinion publique, après la diffusion des médias et des blogueurs d’informations éloignées des faits tels qu’ils se sont déroulés, sa version de ce qui s’est réellement passé et les informations exactes concernant l’interessé.

Souleimane Ould Sidi Baba est un jeune homme paisible, ayant étudié l’anglais à Nouakchott depuis plusieurs années, excellant dans la langue de Shakespeare.

La passion pour cette langue a fait grandir en lui le désir d’émigrer sans succès aux États-Unis d’Amérique et les efforts déployés par ses parents de s’éloigner de cette idée qui occupe son esprit sont restés sans succès.

Afin de concrétiser ce « rêve », il a quitté la Mauritanie en 2019 et s’est déplacé entre plusieurs Etats africains, à la quête d’un moyen lui permettant de se diriger vers destination de prédilection.

Des tentatives malheureuses qui l’avaient mis dans un état psychologique, qui s’est transformé avec le temps en syndrome maladif, accentué par les échecs répétés de réaliser son ardent souhait.

Une situation après laquelle, il s’est tenu à parler l’anglais rien que l’anglais.

Ayant égaré ses papiers d’identité, il a été expulsé vers son pays d’origine et cueilli et arrêté à son arrivée par la sureté nationale, pour avoir refusé de collaborer avec ses limiers.

Quand nous avons appris qu’il était sous la garde des forces de sécurité, nous nous sommes précipités vers l’endroit où il était détenu et nous l’avons récupéré.

Il est resté depuis sous la surveillance de ses proches, avant de sortir, il y a deux mois et tenté de se cacher dans l’un des navires, espérant quitter le pays en toute discrétion.

Une tentative qui s’est soldée également comme les précédentes par un échec et après laquelle, nous l’avons cueilli de nouveau.

C’est hier soir, le mercredi 24/03/2021, que sa mère a constaté son absence et donné l’alerte afin de le retrouver, avant que ses nouvelles ne tombent ce matin, lorsque qu’il a tenté de s’infiltrer dans l’espoir de l’avion et de s’y cacher, espérant se mêler aux voyageurs et pouvoir émigrer.

Le jeune Souleimane ne portait ni aujourd’hui ni avant aucune arme, de quel type que ce soit, ni un brin d’allumette comme il n’a jamais commis d’acte criminel, aussi simple soit-il, à fortiori l’accuser, le condamner et l’écrouer.

Nous mettons en ces lignes entre les mains de l’opinion publique la vérité rien que la vérité et nous demandons à chacun de prier pour lui et pour sa guérison.

Ehl Sidi Baba Ould Mohamed Lemine

Nouakchott le: 25/03/2021