Premier ministre: Le citoyen doit être l’objet de respect et de soins et recevoir les services requis.

M. Mohamed Ould Bilal, a effectué jeudi matin une visite d’inspection au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.

Il a tenu une réunion avec des responsables et des cadres de ce département.

Au cours de la rencontre, le Premier ministre a demandé aux responsables des services publics de faire en sorte que le citoyen soit l’objet de respect et d’attention particulière et recevoir les prestations requises conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.

Il a souligné à cet égard les nouvelles directives contenues dans le programme électoral de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, validé par le peuple mauritanien.

M. Mohamed Ould Bilal a exhorté l’assistance à respecter les lois et ses textes d’application, à faire preuve de discipline, de ponctualité et à séparer ce qui relève du patrimoine public de ce qui relève du privé ; à travailler dans un esprit d’équipe et à exploiter les moyens technologiques modernes, afin de réaliser les objectifs indispensables pour parvenir à une administration avancée.

À son tour, la ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, Mme Khadijetou Cheikh Bouka, a fait un exposé sur l’action de son secteur, notant qu’il a œuvré à l’élaboration d’une stratégie nationale d’urbanisme, de création de villes productives et de parachèvement de la restructuration des quartiers à habitat précaire (bidonvilles) en plus du lancement d’un programme spécial dans le domaine des bâtiments.

Dans ce contexte, elle a confirmé la réception de 60 établissements publics comprenant des écoles, des cliniques et des bâtiments administratifs, dont le bâtiment du Conseil constitutionnel.

Dans une déclaration à l’agence mauritanienne d’information, la ministre a affirmé que la visite du Premier ministre est intervenue pour s’enquérir de l’avancement de la mise en œuvre par le département du programme restant de l’année dont il a la charge, notant que le Premier ministre a exhorté les responsables concernés à accélérer les travaux dans l’intérêt des citoyens.

La réunion s’est déroulée en présence du ministre, du secrétaire général du Gouvernement, du Directeur du Cabinet du Premier Ministre et des conseillers du Premier Ministre.