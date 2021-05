Présidence de la République : Communiqué du Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi 05 Mai 2021 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.

Le Conseil examiné et adopté les projets de décrets suivants :

Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la société Marché au Poisson de Nouakchott (MPN).

Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société Nationale pour le Développement Rural (SONADER).



Projet de décret portant nomination du Président et des Représentants de l’Etat au Conseil d’Administration de la Société des Aéroports de Mauritanie (SAM-SEM).

Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d'Administration de l'Autorité Mauritanienne d'Assurance-Qualité de l'Enseignement Supérieur (l'AMAQ-ES).

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre des Affaires Économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs a présenté une communication relative au Programme Prioritaire Élargi du Président de la République (PROPEP).

Cette communication propose un train de mesures tendant à accélérer l’atteinte des objectifs du Programme Prioritaire Élargi du Président de la République (PROPEP) en matière de croissance économique, d’emploi, d’amélioration du taux d’autosuffisance alimentaire du pays et d’accès aux services de base, et ce l’instar des grands progrès enregistrés au niveau de la mise en œuvre des volets sociaux du programme axés sur la solidarité avec les plus démunis.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes:

Premier Ministère

Commission National de Contrôle de Marchés Publics

Président: Mohamed Abbe El Jeilani.

Ministère de l’Equipement et des Transports

Cabinet du Ministre

Chargés de Mission

-Mohamed Lemine Ould Cheikh Abdellahi, précédemment Conseiller technique chargé des infrastructures de transport

-Souleymane Daramane, précédemment au même au poste.

-Moulay Chrif Sidatty Deh, précédemment au même poste.

Conseillers

Conseiller Technique chargé des Questions Juridiques: Lemrabott Ould Nehah, précédemment au même poste.

Conseiller Technique Chargé des Transports Terrestres: Mohamed Ould Mahfoudh, précédemment Directeur Général du Transport Terrestre.

Conseiller Technique Chargé de l’Aviation Civile : Mohamed Ould Lehdhana ; précédemment au même poste.

Conseiller Technique Chargé des Affaires Portuaires, Fluviales et Ferroviaires: Yahya Ismael Bahdah, précédemment au même poste.

Conseiller Technique Chargé des Infrastructures de Transport : Mohamed Ivecou Ould Brahim Vall, précédemment directeur du Garage Administratif.

Conseiller Technique Chargé du Contrôle de l’Assurance Qualité des Projets d’Infrastructures de Transport : Ahmedou Saleck Khlil, précédemment Conseiller Technique chargé du Suivi des Stratégies.

Conseiller Technique Chargé de la Communication : Mohamed Lemine Eide, précédemment Directeur Général Adjoint des Infrastructures de Transport Terrestre

Conseiller Technique Chargé du Suivi des Stratégies : Mohamed El Moctar Ould Gouad, précédemment Directeur des Etudes, de la Programmation et de la Coopération

Inspection Générale

Inspecteur Général: Mohamed Mahmoud Ould Ahmed, précédemment au même poste.

Inspectrice Chargée des d’Infrastructures de Transport Terrestre Financées sur Ressources Intérieures: Fatma Mint M’bareck, précédemment au même poste.

Inspecteur Chargé des d’Infrastructures de Transport Terrestre Financées sur Ressources Extérieures: Mohamed Lemine Ahmed Salem, titulaire d’un Master en électromécanique

Inspectrice Chargée des d’Infrastructures de Transport Aéroportuaires, Portuaires, Fluviales et Ferroviaires: Mariem Abeiderahmane, précédemment au même poste.

Inspecteur Chargé des d’Infrastructures de Transport Terrestre : Mohamed Mahmoud Demba, précédemment Directeur Général du Transport Terrestre.

Administration Centrale

Direction des Études de la programmation et de la Coopération

Directeur: Mohamed El Moctar Ould Sid’Ahmed, précédemment Directeur des Etudes et de la Documentation.

Direction de Transport Terrestre

Directeur: Mohamed Mahmoud Lekwairy Lemrabot, précédemment cadre au même ministère

Direction de la Prévention et de la Sécurité Routière

Directeur: Maleck Fall ; précédemment Chargé de Mission

Direction des Services Techniques

Directeur: Mahfoudh Elhacen Elbou, précédemment Conseiller à la Société de Transport Public.

Direction des Infrastructures de Transport Routier Financées sur Ressources Internes

Directeur: Wone Osmane, précédemment Conseiller Technique chargé des infrastructures de transport.

Direction des Infrastructures de Transport Routier Financées sur Ressources Extérieures

Directeur: Mohamed Zerough, précédemment Directeur du Contrôle des Travaux.

Direction de l’Entretien Routier

Directeur: Salem Abdellahi M’beirick, précédemment au même poste.

Direction des Infrastructures de Transport Aérien Portuaires, Fluviales et Ferroviaires

Directeur : El Hadi Ould Senhoury, précédemment au même poste.

Direction des Affaires Administratives et Financières

Directeur: Babah Sidi Mohamed, précédemment au même poste.

Direction du Garage Administratif

Directeur: Mohamed Lemine Lemrabott, précédemment Conseiller Technique Chargé des Infrastructures de Transport.