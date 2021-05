Présidence de la République/ Communiqué du Conseil des ministres

Nouakchott, 12/05/2021

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi 12 Mai 2021 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.

Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi autorisant la ratification de la charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration signée par le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie le 29 juin 2018 à Nouakchott.

La ratification de cette Charte vient dans le but d’adapter la fonction publique aux exigences nouvelles du service public et d’asseoir une meilleure transparence en matière de procédures et une réelle amélioration des relations avec l’usager.

Elle devra contribuer à l’élaboration d’une charte nationale des services publics qui fixera les règles de bonne gouvernance applicables dans la gestion des administrations centrales, des régions, des collectivités territoriales et des organismes publics et celles relatives à l’élévation du niveau d’efficacité et de qualité de service.

Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants:

Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n° 2020-041 du 23 mars 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de l’Education.

Le présent projet de décret vise à modifier certaines dispositions du décret n°2020-041 du 23 mars 2020, principalement liées à la clarification du rattachement du Conseil qui est désormais la Présidence de la République, ainsi que la tâche de veiller en tant qu’organe consultatif sur la nature globale du système éducatif afin d’inclure tous les citoyens. Il formule également des recommandations qui soutiennent le rôle de l’éducation nationale dans la promotion de l’unité nationale et de la cohésion sociale.

Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration du Centre de Formation et d’Echanges à Distance (CFED).

Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration du Centre de Formation et de Protection Sociale des Enfants en Situation d’Handicap.

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre de la Justice a présenté une communication sur la protection de la propriété privée et des échanges dans tous les secteurs de la vie.

Cette communication passe en revue les causes du phénomène des atteintes aux propriétés et aux biens privés et les mesures appropriées pour y remédier et le contenir à court et moyen termes.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes:

Ministère du Commerce, de l’Industrie et Tourisme

Etablissements Publics

Ecole d’Hôtellerie et du Tourisme

Directeur: Mohamedou Zeine El Abidine dit Jemal.

Ministère de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement

Cabinet du Ministre

Conseillère Chargée de la Publicité et du Cinéma: Gandi Dahana Hamoud, Ecrivain-Journaliste, précédemment cadre à la Radio Mauritanie.