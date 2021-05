Présidence sahraouie: Une semaine de deuil suite au décès d’un membre fondateur du Front Polisario

La planification financière est essentielle au déploiement du vaccin contre la COVID-19 en Afrique. Des livraisons de millions de vaccins sont prévues plus tard cette année et les pays africains doivent urgemment s’organiser en avance pour rapidement les déployer et éviter des coûts non prévus. La Banque mondiale estime que chaque mois de retard dans […]

Par NJ Ayuk, Président exécutif, Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) Le 18 mai 2021, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié « Net Zero by 2050 : A Roadmap for the Global Energy Sector », qui décrit les plans du secteur énergétique mondial pour atteindre des émissions de gaz à effet de «net zero » d'ici 2050. […]