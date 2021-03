Président de la république: aller vers une économie diversifiée et productrice de richesse en rompant avec les anciens modes

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé lundi à Alger à changer de modèle de développement économique en rompant avec les anciens modes pour sortir de l’économie de rente et aller vers une économie diversifiée et productrice de richesse.

“Vous n’êtes pas sans savoir que notre pays est confronté aujourd’hui à des défis majeurs pour sortir de l’économie de rente et aller vers une économie diversifiée et productrice de richesse. Cela passe par la rupture avec les anciens modes et le changement du modèle de développement économique de manière à pouvoir rattraper la marche du développement économique mondial”, a affirmé le Président de la république dans une allocution à l’ouverture des travaux des Assises nationales sur l’économie de la connaissance, au Centre international des conférences (CIC), lue en son nom par le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad.

Le modèle préconisé doit reposer sur l’élément humain et les compétences scientifiques de haut niveau que compte notre pays, a soutenu le président de la République.

Changer de modèle de développement passe inéluctablement par une vision prospective et des mesures et des mécanismes concrets et pragmatiques à court et moyen termes, a précisé le Président de la république, appelant à mettre à profit la forte volonté de l’Etat et la disponibilité de l’ensemble des acteurs à s’inscrire dans cette dynamique pour opérer une transformation sociétale globale.

Le développement, poursuit M. Tebboune, dans une ère marquée par un haut degré d’ouverture et de compétitivité, repose désormais sur les acquis résultant du progrès technologique, de la numérisation et de l’innovation, au sens propre du terme.

