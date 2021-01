Profil: le mauritanien, Mohamedou ould Slahi

C’est l’un des mauritaniens les plus médiatisés depuis sa libération….Mohamedou ould Slahi, sa vie excite les médias occidentaux comme l’illustre l’article que vient de lui consacrer le journal numérique canadien #lapresse :

Son séjour dans la très célèbre prison américaine de Guantanamo a inspiré un livre-choc intitulé « Les carnets de Guantanamo »,

traduit dans de nombreuses langues et publié dans plus de 25 pays et un film « Le Mauritanien » qui va sortir en février prochain aux États-Unis.

Il s’agit de Mohamedou ould Slahi, 50 ans, qui a passé 14 ans de sa vie en prison entre la Jordanie, l’Afghanistan et Guantanamo. Sa vie carcérale n’a pas été un long fleuve tranquille écartelé entre tortures, descente aux enfers, abus physiques et psychologiques…

Ould Slahi est né à Rosso dans le sud de la Mauritanie et a grandi à Nouakchott, la capitale. Après le lycée, il a obtenu une bourse pour faire ses études d’ingénieur en Allemagne où il a vécu ainsi qu’au Canada avant sa détention en 2001. Au début des années 90, il rejoint les forces moudjahidines afghanes pour soutenir leur combat contre le gouvernement afghan appuyé par les soviétiques. A cette époque, il avait prêté allégeance à Al-Qaïda d’Oussama Ben Laden mais avait déclaré avoir rompu tous les liens avec l’organisation terroriste en 1992, l’année de sa dernière visite en Afghanistan.

Ould Slahi est marié et père d’un garçon. Depuis sa libération, il vit à Nouakchott où il demeure soumis à des restrictions de déplacement exigées par les USA au moment de son transfert vers la Mauritanie.

Voilà Ould Slahi…qui veut aujourd’hui laver sa réputation après 14 ans de prison à Guantanamo.

